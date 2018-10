Kremeľ: Prebiehajú diskusie o možnom summite Putina s Kim Čong-unom

Miesto ani časový rámec summitu neboli zatiaľ definované.

Moskva 16. októbra (TASR) - Prebiehajú diskusie o tohtoročnej možnej schôdzke ruského prezidenta Vladimira Putina so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ale miesto ani časový rámec summitu neboli zatiaľ definované. Novinárom to v utorok povedal poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.



"Hneď ako dosiahneme dohodu, hneď to oznámime... Stretnutie Vladimira Putina so severokórejským vodcom je tento rok na programe," citovala Ušakova agentúra TASS.



Agentúra AP poznamenala, že v Moskve rokoval v utorok vyslanec USA pre Severnú Kóreu Stephen Biegun. S námestníkom ruského ministra zahraničných vecí Igorom Morgulovom sa zhodli, že jeho potrebné posilniť diplomatické úsilie na vyriešenie jadrovej otázky Severnej Kórey.