Kremeľ pripúšťa možnosť kybernetickej vojny USA proti Rusku

Podľa Peskova ruská strana opakovane avizovala, že naše strategicky dôležité oblasti ekonomiky boli a sú vystavené kybernetickým útokom zo zahraničia.

Moskva 17. júna (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pripustil, že kybernetická vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom je hypoteticky možná. Informovala o tom v pondelok agentúra TASS.



Peskov to uviedol na brífingu v Moskve, keď komentoval tvrdenie amerického denníka The New York Times (NYT), podľa ktorého sú americké tajné služby od vlani oveľa aktívnejšími v snahe zaviesť škodlivý softvér do počítačovej siete v ruskej energetickej sieti.



Hovorca Kremľa však súčasne zdôraznil, že americký prezident Donald Trump už medzičasom tieto tvrdenia NYT poprel.



Hovorca Kremľa zároveň vyhlásil, že "ak však predpokladáme, že niektoré vládne úrady to robia bez toho, aby o tom informovali hlavu štátu, potom táto informácia nepochybne naznačuje hypotetickú možnosť kybernetických útokov proti Ruskej federácii."



Podľa Peskova ruská strana opakovane avizovala, že "naše strategicky dôležité oblasti ekonomiky boli a sú vystavené kybernetickým útokom zo zahraničia".



Uviedol súčasne, že príslušné zložky Ruskej federácie "vedú neustály boj proti škodám na ruskom hospodárstve a na jeho životne dôležitých oblastiach".



Peskov pripomenul, že to bol práve ruský prezident Putin, kto sa opakovane snažil iniciovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom spoločne čeliť akýmkoľvek prejavom počítačovej kriminality. "Bohužiaľ, naši americkí partneri na tieto návrhy nikdy nereagovali," uviedol Peskov.



Trump na margo článku v NYT reagoval prostredníctvom tvítu. Napísal v ňom, že "ide fakticky o vlastizradu zo strany kedysi významných novín, ktoré zúfalo potrebujú senzáciu, a to akúkoľvek, aj keď to krajine spôsobuje škody."



Denník The New York Times, citujúc vlastné zdroje, totiž napísal, že v priebehu minulého roka sa Washington pokúsil dostať do ruského energetického systému škodlivé počítačové programy. S ich pomocou by Spojené štáty údajne mohli zhromažďovať informácie o ruskom energetickom systéme a tiež pravdepodobne deaktivovať niektoré jeho súčasti.