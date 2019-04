Kremeľ sleduje prezidentské voľby na Ukrajine

Podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov prvého kola prezidentských volieb na Ukrajine najviac hlasov v ňom získal Volodymyr Zelenskyj.

Moskva 1. apríla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že Rusko nebude nijakému z dvojice kandidátov prezidentských volieb na Ukrajine blahoželať k postupu do druhého kola, ktoré sa bude konať 21. apríla. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Peskov vysvetlil, že "o víťazovi ešte nebolo rozhodnuté". Kremeľ podľa neho pozorne sleduje vyhlásenia oboch kandidátov.



Dodal, že Rusko je pripravené "ktorémukoľvek Ukrajincovi vysvetliť, že nezaberá žiadne ukrajinské územia". Zároveň spresnil, že "téma Krym je navždy uzavretá".



Podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov prvého kola prezidentských volieb na Ukrajine najviac hlasov v ňom získal Volodymyr Zelenskyj. Ten počas predvolebnej kampane avizoval, že má v úmysle požadovať od Ruska vrátenie ukrajinských území a zaplatenie náhrad.



Návrat Krymu pod správu Ukrajiny sľúbil svojim voličom aj úradujúci prezident Petro Porošenko, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie do funkcie a z druhého miesta postupuje do druhého kola prezidentských volieb.



Kremeľ však v pondelok prostredníctvom Peskova deklaroval, že Rusko nemá v úmysle diskutovať o postavení Krymu, bez ohľadu na výsledky prezidentských volieb na Ukrajine.



Pokiaľ ide o zmienky o Kryme v kontexte diskusie o voľbách na Ukrajine, "považujeme to tiež za neprípustné," vyhlásil Peskov. "Toto je téma, ktorá je uzavretá raz a navždy," dodal. Uviedol tiež, že používanie slov "okupácia" alebo "anexia" v súvislosti s Krymom sú "absolútne neprijateľné de facto i de jure". Peskov vyhlásil, že všetko, čo sa udialo na Kryme bolo "vykonané v prísnom súlade so zákonmi Ukrajiny a na základe medzinárodného práva".



Rusko obsadilo dovtedy ukrajinský Krym na jar roku 2014 a následne tam zorganizovalo referendum o sebaurčení. Väčšina obyvateľstva sa v ňom vyslovila za pripojenie Krymu k Ruskej federácii. Dňa 18. marca 2014 bola v Kremli podpísaná zmluva o prijatí Krymu a Sevastopolu do Ruska.



Západné krajiny však anexiu Krymu neuznali a na Rusko uvalili sankcie.



Ukrajinské vedenie oficiálne označuje Krym ako dočasne okupované územie.