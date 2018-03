Trump a Kim Čong-un zablahoželali Putinovi k znovuzvoleniu

Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval Putinovi k volebnému víťazstvu

Moskva 20. marca (TASR) - Kremeľ v utorok oznámil, že americký prezident Donald Trump zatelefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu.Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že obaja prezidenti v utorok hovorili o potrebe koordinovať snahy v obmedzovaní pretekov v zbrojení a o nutnosti užšej spolupráce v oblasti strategickej stability a boja proti terorizmu.Vo vyhlásení Kremľa sa tiež píše, že obaja lídri vyjadrili spokojnosť so zreteľným uvoľňovaním napätia, týkajúcim sa zbrojného programu Severnej Kórey.Kremeľ dodal, že obaja prezidenti diskutovali tiež o ukrajinskej kríze a sedem rokov trvajúcej vojne v Sýrii, ale debatovali aj o možnom dvojstrannom stretnutí. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Rusko opakovane vyhlasovalo, že dúfa v lepšie vzťahy so Spojenými štátmi za vlády Trumpa. Vzťahy medzi oboma krajinami sú však namiesto toho stále napäté. Dôvodom sú obvinenia, že Rusko zasahovalo do predvolebnej prezidentskej kampane v USA v roku 2016, a tiež vyšetrovania, či existovala tajná dohoda medzi Trumpovým volebným štábom a Ruskom, ktorá mala znevýhodniť Trumpovu demokratickú súperku Hillary Clintonovú.Putin vyhral nedeľné voľby hlavy štátu so ziskom takmer 77 percent hlasov.Pozorovatelia aj médiá dosiaľ poukazovali na to, že Putin prijal už mnoho blahoželaní od zahraničných lídrov, ale Trump mu ešte nezagratuloval k opätovnému víťazstvu v prezidentských voľbách.Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k zvoleniu na ďalšie šesťročné funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na severokórejskú štátnu tlačovú agentúru KCNA.uviedlo zmienené severokórejské médium.citovala KCNA Kim Čong-una.Kim podľa správy vyjadril presvedčenie, že priateľstvo a spolupráca medzi oboma krajinami sa bude v záujme oboch strán ďalej posilňovať.Putinovi medzitým zagratulovali aj americký prezident Donald Trump či predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.uviedol Juncker v liste. Zároveň poprial Putinovipri výkone svojich povinností.uviedol Juncker.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, ževrátane lídrov Nemecka, Francúzska, Španielska, Talianska, Japonska, Indie, Číny, Turecka, Azerbajdžanu, Arménska, Bieloruska, Bulharska, Saudskej Arábie, Venezuely, Kirgizska, Kazachstanu, Kuby, Maroka, Moldavska, Turkménska, Malajzie, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Maďarska a ďalších krajín.