Kremeľ varuje pred veľkými očakávaniami od schôdzky Putin-Abe

Moskva 21. januára (TASR) - Kremeľ sa v pondelok pokúsil stlmiť očakávania, že na nadchádzajúcej schôdzke lídrov Ruska a Japonska, ktorá sa uskutoční v utorok v Moskve, dôjde k nejakému prelomu.



Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov na brífingu v Moskve upozornil, že uzavretie mierovej zmluvy s Japonskom môže zabrať dlhší čas. Dodal však súčasne, že Moskva robí všetko, čo sa len dá, aby tento čas skrátila.



Upozornil, že "dosiahnuť to (uzavretie zmluvy) okamžite jednoducho nie je možné". Pripomenul, že rusko-japonské rokovania v tejto záležitosti sú v počiatočnom štádiu, a to na úrovni expertov, ale "vyžadujú si aj účasť" ruského prezidenta Vladimira Putina a japonského premiéra Šinzóa Abeho.



Peskov komentoval aj dohady o návrhu Japonska o odovzdaní dvoch ostrovov v Kurilskom súostroví. Uviedol, že ide skôr o želania či úvahy, "nič viac".



Odmietol tiež špekulovať, aká by bola reakcia Putina, ak by Abe s takou ponukou prišiel. Zdôraznil, že riešenie územného sporu sa bude hľadať za súčasného rešpektovania záujmov oboch krajín. "Svojich štátnych záujmov sa nikto vzdávať nebude," vyhlásil Peskov.



Hovorca Kremľa reagoval na správu japonskej tlačovej agentúry Kjódó, ktorá v pondelok informovala, že Abe zvažuje variant uzavretia mierovej zmluvy s Ruskom za podmienky, že Japonsku zostanú ostrov Šikotan a Habomajské ostrovy.



Ako konštatovala agentúra TASS, periodicky sa opakujúce dohady, že Moskva by sa mohla vzdať nejakého územia v prospech Japonska, sú pre ruskú spoločnosť mimoriadne citlivou témou. Podobne ako v posledných týždňoch, aj tento víkend sa konali protesty proti takejto možnosti riešenia sporov s Japonskom.



Putin a Abe sa vlani v novembri dohodli na zintenzívnení rokovaní o mierovej zmluve na základe spoločného vyhlásenia z roku 1956.



V tomto dokumente sa deklarovalo ukončenie vojnového stavu a obnovenie diplomatických a konzulárnych vzťahov. Sovietska vláda tiež súhlasila, že Japonsku odovzdá ostrov Šikotan a niekoľko malých neobývaných ostrovov v Malom Kurilskom hrebeni, avšak s podmienkou, že ich skutočný presun pod kontrolou Tokia nastane po uzavretí mierovej zmluvy. Parlamenty oboch štátov tento dokument ratifikovali v decembri 1956.



Po tom, ako Japonsko a Spojené štáty v roku 1960 uzavreli zmluvu o bezpečnosti, Sovietsky zväz odvolal svoje záväzky týkajúce sa prevodu ostrovov. Memorandum sovietskej vlády z 27. januára 1960 uvádza, že tieto ostrovy budú Japonsku odovzdané len vtedy, ak budú z japonského územia stiahnuté všetky zahraničné jednotky.