Kremeľ: Vyjadrenia Julije Skripaľovej treba overiť

Na snímke dcéra bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa Julija, ktorá čelila v marci spolu s otcom v britskom Salisbury útoku nervovoparalytickou látkou počas prvého vyjadrenia pre médiá 23. mája 2018. V rozhovore okrem iného uviedla, že jej život sa obrátil hore nohami a do budúcnosti dúfa v návrat do Ruska. Po útoku má "šťastie, že je nažive", uviedla v exkluzívnom rozhovore pre agentúru Reuters.

Prípad otravy bývalého agenta a jeho dcéry vyvolal medzi Západom a Moskvou diplomatickú roztržku.

Londýn 24. mája (TASR) - Vyjadrenia Julije Skripaľovej treba overiť a uistiť sa o tom, že ich poskytla dobrovoľne, uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre televíziu NTV.



"Britská strana stále nedodržiava Viedenskú konvenciu a Rusku nebol umožnený konzulárny prístup k Juliji Skripaľovej. Navyše, nie sme si istí, v akom je v súčasnosti stave, či je pod nátlakom, kde sa zdržiava, či urobila nejaké vyhlásenia a či urobila tieto vyhlásenia dobrovoľne," uviedol Peskov podľa agentúry TASS.



"Je veľmi otázne, či nejaké informácie šírené cez niekoho môžu byť spoľahlivé a dôveryhodné, keď zoberieme do úvahy, že sa to deje v čase rozsiahlej bezpríkladnej provokácie z britskej strany," dodal hovorca Kremľa.



Dcéra bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa, ktorá čelila v marci spolu s otcom v britskom meste Salisbury útoku nervovoparalytickou látkou, v stredu povedala, že jej "život sa obrátil hore nohami" a do budúcnosti dúfa v návrat do Ruska. Po útoku má "šťastie, že je nažive", uviedla v exkluzívnom rozhovore pre agentúru Reuters. Išlo o jej prvé vyjadrenie pre médiá od otravy.



Poďakovala sa ruskému veľvyslanectvu za ponuku pomoci, ale povedala, že s otcom "nie sú pripravení, aby ju prijali". Rovnako vzdala hold všetkým, ktorí sa o ňu po útoku starali. "Máme obaja také šťastie, že sme prežili tento pokus o vraždu. Naše zotavovanie bolo pomalé a mimoriadne bolestivé," uviedla 33-ročná Julija, ktorú prepustili z nemocnice 9. apríla. Jej otec opustil nemocnicu 18. mája.



Obaja boli celé týždne hospitalizovaní v kritickom stave po tom, ako ich našli 4. marca v bezvedomí v Salisbury, pripomína agentúra AP.



Julija sa bude podľa vlastných slov starať o 66-ročného otca dovtedy, kým sa úplne nezotaví. Požiadala tiež o rešpektovanie ich súkromia. Spravodajský server BBC uvádza, že oboch presťahovali do bezpečných lokalít, ale nie je jasné, či sa zdržiavajú na jednom mieste.



Prípad otravy bývalého agenta a jeho dcéry vyvolal medzi Západom a Moskvou diplomatickú roztržku. Británia obvinila Rusko z útoku na Skripaľovcov s použitím nervovoparalytickej látky novičok, ktorá bola vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze. Moskva však akúkoľvek zodpovednosť odmieta.