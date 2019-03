Kremeľ vyzval USA, aby nezasahovali do vzťahov Ruska s Venezuelou

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí odmietla výzvy USA, aby Rusko stiahlo svojich vojakov z Venezuely a zastavilo ďalšie formy podpory venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

Moskva 28. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že Washington by si nemal robiť "starosti" v súvislosti so vzťahmi medzi Ruskom a Venezuelou a vyzval USA, aby Venezuelu postihnutú krízou nechali, nech sama rozhodne o svojom osude. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nemyslíme si, že tretie krajiny by si mali robiť starosti o naše bilaterálne vzťahy," povedal Peskov reportérom. "Nezasahujeme do vnútorných záležitostí Venezuely a očakávame, že tretie krajiny budú nasledovať náš príklad a Venezuelčanov nechajú, aby o svojom osude rozhodli sami," pokračoval hovorca.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo štvrtok odmietla výzvy USA, aby Rusko stiahlo svojich vojakov z Venezuely a zastavilo ďalšie formy podpory venezuelského prezidenta Nicolása Madura.



Rusko podľa jej slov poslalo vojakov do Venezuely na základe bilaterálnej dohody, pričom spochybnila dôvody na ich stiahnutie, ktoré v stredu uviedol americký viceprezident Mike Pence.



"Bolo to na základe medzinárodného práva, amerického práva alebo na základe nejakého iného právneho úkonu, o ktorom nikto nevie?" povedala a Penceov pokus o vydávanie príkazov suverénnemu štátu označila za arogantný.