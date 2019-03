Kremeľ: Zvrchovanosť Izraela nad Golanmi môže viesť k destabilizácii

Izrael okupuje pôvodne sýrske Golanské výšiny od šesťdňovej vojny v roku 1967.

Moskva 22. marca (TASR) - Vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nastal čas uznať zvrchovanosť Izraela nad Golanskými výšinami, by mohlo výrazne destabilizovať situáciu na Blízkom východe. Uviedol to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Samozrejme, takéto vyhlásenia môžu výrazne destabilizovať už aj tak napätú situáciu na Blízkom východe," konštatoval Peskov. Podľa neho takáto iniciatíva nenapomáha urovnaniu krízy na Blízkom východe, "skôr naopak". Zdôraznil tiež, že "zatiaľ je to len výzva". "Dúfajme, že pri tom aj zostane," dodal.



Trump vo štvrtok v jednom zo svojich tvítov napísal, že "po 52 rokoch je načase, aby Spojené štáty plne uznali izraelskú zvrchovanosť nad Golanskými výšinami". Šéf Bieleho domu zároveň zdôraznil, že toto územie má "kľúčový strategický a bezpečnostný význam pre štát Izrael, ako aj pre regionálnu stabilitu".



Sýrska vláda toto jeho vyhlásenie v piatok odsúdila. V jej komuniké zverejnenom štátnou tlačovou agentúrou SANA sa uvádza, že Damask je odhodlaný získať Golanské výšiny "všetkými možnými prostriedkami".



Sýrska vláda zdôraznila, že Trumpove vyhlásenia "nezmenia nič na fakte, že Golany sú a budú sýrske". Podľa Damasku Trumpov postoj je zjavným porušením rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.



Podobný názor ako sýrska vláda prezentovalo v piatok aj ruské ministerstvo zahraničných vecí, či Irán, ktorý je podobne ako Rusko kľúčovým spojencom vlády v Damasku.



