Kreslá v Európskom parlamente vyhrali aj traja katalánski separatisti

Madrid 27. mája (TASR) - Až traja katalánski separatisti - jeden z nich vo väzení a dvaja na úteku pred španielskou justíciou - získali kreslá v Európskom parlamente (EP). S odvolaním sa na predbežné výsledky volieb, ktoré zverejnilo španielske ministerstvo vnútra, o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, jeho bývalá stranícka dvojka Oriol Junqueras a bývalý člen katalánskej vlády Toni Comin, získali v nedeľňajších eurovoľbách v Španielsku poslanecké mandáty v EP. Vyplýva to z predbežných výsledkov volieb po spočítaní 85 percent odovzdaných hlasov.



Junqueras sa momentálne nachádza vo väzení v Madride, kde čelí obvineniu z organizácie referenda o nezávislosti v októbri 2017, ktoré španielsky ústavný súd označil za nelegálne.



Puigdemont a Comin sú momentálne na úteku pred španielskou justíciou, pričom obaja žijú v Belgicku.



Ako uvádza agentúra AP, hoci mali všetci traja katalánski separatisti vo voľbách do EP povolené kandidovať, budú čeliť právnym prekážkam, ktoré im môžu znemožniť reálne prevzatie ich poslaneckých mandátov.



Puigdemont, na ktorého je v Španielsku vydaný zatykač, ušiel z krajiny do Belgicka v októbri 2017, deň po tom, ako separatisti i napriek varovaniam Madridu vyhlásili nezávislosť Katalánska.



Hoci španielske orgány obvinili Puigdemonta zo vzbury, ten doposiaľ úspešne vzdoruje snahám o svoje vydanie do vlasti.