Kresťanku Ásijú bíbí údajne prepustili z väzenia

Ásiju bíbí pôvodne odsúdil na smrť okresný súd v provincii Pandžáb v roku 2010 za rúhačské slová, ktoré vyslovila počas hádky s moslimkami pri práci na farme v roku 2009.

Islamabad 8. novembra (TASR) - Pakistanskú kresťanku Ásíju Nórínovú, ktorú pred ôsmimi rokmi odsúdili na smrť za bohorúhačstvo, no najvyšší súd ju minulý týždeň zbavil viny, prepustili z väzenia a previezli na neznáme miesto. S odvolaním sa na vyhlásenie jej právneho zástupcu o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



K prepusteniu Nórínovej, známejšej pod menom Ásijá bíbí, došlo týždeň po tom, ako trojčlenný súdny tribunál v Islamabade rozhodol o jej oslobodení. Verdiktom však pobúril islamistov, ktorí proti jej oslobodeniu nasledovné tri dni protestovali a vyhrážali sa dokonca i jej advokátovi, ktorý v obave o život ušiel v sobotu do Holandska.



Ásijá bíbí napriek oslobodzujúcemu rozsudku ostávala vo väzení v meste Multán, zatiaľ čo vláda rokovala s demonštrantami, ktorí zablokovali cesty vedúce do veľkých miest a žiadali jej popravu.



V piatok dospeli obe strany k dohode, ktorá a zabránila Nórínovej vycestovať z Pakistanu. Islamisti zároveň protesty ukončili, pričom vláda im tiež prisľúbila, že nebude namietať voči ich snahám o napadnutie oslobodzujúceho verdiktu.



"Bola prepustená... Bolo mi povedané, že je v lietadle, no nik nevie, kde pristane," povedal vo štvrtok AFP jej právny zástupca.



Podľa predstaviteľa pakistanského úradu civilného letectva, malo lietadlo, ktoré kresťanku prevážalo, zrejme pristáť v metropole Islamabad. Nie je však jasné, či ju odtiaľ nepreviezli ďalej.



Správu o prepustení kresťanky už s nadšením prijal i predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani. "Ásijá bíbí opustila väzenie a je prevážaná na bezpečné miesto!" napísal na Twitteri.



Ásiju bíbí pôvodne odsúdil na smrť okresný súd v provincii Pandžáb v roku 2010 za rúhačské slová, ktoré vyslovila počas hádky s moslimkami pri práci na farme v roku 2009. Súd v provinčnej metropole Láhaur v roku 2014 potvrdil trest smrti, vynesený na základe kontroverzných pakistanských zákonov o rúhaní.



Jej prípad vyvolal pozornosť po celom svete. V roku 2011 zavraždili guvernéra Pandžábu Salmána Tásíra, ktorý proti sporným zákonom o bohorúhačstve vystupoval. Za prepustenie kresťanky dlhodobo lobovali medzinárodné ľudskoprávne skupiny, politici i náboženskí lídri.