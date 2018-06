Kubánski poslanci vytvorili komisiu na zmenu ústavy

Očakáva sa však, že jedna z úprav obmedzí prezidentovi vládnutie na dve päťročné funkčné obdobia a stanoví vekový limit.

Havana 2. júna (TASR) - Kubánski zákonodarcovia urobili v sobotu prvý krok k vypracovaniu novej ústavy. Prezident Miguel Díaz-Canel zvolal špeciálne zasadnutie parlamentu a navrhol zoznam ľudí, ktorí ústavu prepracujú. Poslanci komisiu schválili. Predsedá jej exprezident Raúl Castro a je v nej približne 30 ďalších členov vrátane Díaza-Canela, informovala agentúra AP.



"Bude to viesť k osobitne dôležitému procesu pre krajinu a všetci si musíme byť vedomí záväzku a občianskej zodpovednosti, ktoré si to vyžaduje," uviedol Díaz-Canel.



Šéf kubánskej komunistickej strany Raúl Castro i jej ďalší vedúci predstavitelia očividne dúfajú, že skoncujú s rozpormi medzi novou, otvorenejšou ekonomikou a právnym systémom, ktorý vyžaduje prísnu štátnu kontrolu nad všetkými aspektmi hospodárstva a spoločnosti.



Ústava zachová systém vedený komunistickou stranou, v ktorom sú sloboda prejavu, tlače a ďalšie práva obmedzené pre "účel socialistickej spoločnosti", uviedla AP s odvolaním sa na tamojšie oficiálne miesta.



Očakáva sa však, že jedna z úprav obmedzí prezidentovi vládnutie na dve päťročné funkčné obdobia a stanoví vekový limit. Ide o významnú zmenu po takmer 60-ročnom vládnutí Fidela Castra a jeho brata Raúla, ktorí obaja boli pri moci aj po osemdesiatke. Iná možná zmena by mohla regulovať v obmedzenej miere súkromné vlastníctvo.



Mariela Castrová, dcéra Raúla Castra, začiatkom mája prisľúbila v rámci plánovanej ústavnej reformy navrhnúť aj legislatívu umožňujúcu manželstvá párov rovnakého pohlavia. Očakáva sa, že Castrov nástupca Miguel Díaz-Canel, ktorý bol zvolený za prezidenta Kuby v apríli, Castrovú podporí.