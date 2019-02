Kubánci hlasujú v referende o novej ústave

Na referende sa môže zúčastniť viac ako osem miliónov Kubáncov, ktorí majú k dispozícii vyše 25.000 volebných miestností.

Havana 24. februára (TASR) – O návrhu novej ústavy začali hlasovať v nedeľu v referende obyvatelia Kuby. Nový základný dokument štátu má nahradiť ústavu z roku 1976, schválenú takisto v ľudovom hlasovaní takmer 98 percentami voličov.



Na referende sa môže zúčastniť viac ako osem miliónov Kubáncov, ktorí majú k dispozícii vyše 25.000 volebných miestností. Na rozdiel od predchádzajúcich volieb, ktoré opozícia väčšinou bojkotovala, tentoraz občanov vyzvala, aby hlasovali proti.



Predbežný výsledok referenda bude zverejnený v pondelok. Ak Kubánci novú ústavu odmietnu, zostáva platiť tá z roku 1976.



Prvý návrh novej ústavy schválilo vlani v júli kubánske Národné zhromaždenie, ktoré ho následne posunulo na verejné pripomienkovanie Kubáncom žijúcim doma i v zahraničí. V rámci trojmesačného procesu urobili v návrhu viac než 700 zmien.



Podľa kubánskej tlačovej agentúry Prensa Latina návrh novej ústavy potvrdzuje "zásady, ktoré revolúcia háji už 60 rokov". Vodca revolúcie Fidel Castro sa ujal moci na Kube v roku 1959.



Revidovaný návrh zachováva socialistický charakter štátu a potvrdzuje vedúcu úlohu Komunistickej strany Kuby s cieľom vybudovať v krajine komunistickú spoločnosť. V ekonomike potvrdzuje princípy centrálneho plánovania, avšak pripúšťa aj "úlohu trhu" a tiež súkromné vlastníctvo, pričom však zdôrazňuje iba jeho "doplnkové" postavenie v socialistickom hospodárstve. Pôvodný návrh zakazoval "akumuláciu majetku", avšak druhý návrh tento článok zmiernil na "reguláciu".



Text tiež potvrdzuje štátnu kontrolu "najdôležitejších médií" v krajine.



Obnoviť by sa mala funkcia predsedu vlády, ktorého má schvaľovať parlament na návrh prezidenta. Funkciu premiéra od nástupu k moci až do prijatia predchádzajúcej ústavy v roku 1976 zastával Fidel Castro, ktorý sa následne stal prezidentom. Premiér bude po novom predsedať Rade ministrov, avšak hlavou štátu a vrchným veliteľom ozbrojených síl ostáva prezident. Vo funkcii prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Kuby a šéfa politbyra bude naďalej brat Fidela Castra Raúl. Novinkou je, že prezident aj premiér budú môcť zastávať najviac dve funkčné obdobia.



Po prijatí novej ústavy musí parlament v priebehu troch mesiacov zvoliť nového prezidenta, viceprezidenta a Štátnu radu, ktorej postavenie je na pomedzí parlamentu a kabinetu.



Parlamentný návrh ústavy z minulého leta zavádzal definíciu manželstva ako "zväzku dvoch osôb". Z výsledného znenia napokon definícia manželstva úplne vypadla. Vláda zároveň oznámila, že zákon o rodine bude novelizovať oddelene a jeho znenie predloží na hlasovanie v referende v priebehu dvoch rokov.



Opozičný internetový denník Diario de Cuba tento týždeň informoval o výsledkoch prieskumu agentúry CubaData z polovice februára, podľa ktorého napriek masívnej vládnej kampani iba 42,4 percenta respondentov podporuje novú ústavu, pričom proti nej by hlasovalo 41,6 percenta opýtaných..