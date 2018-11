Kubánsky prezident sa v Pchjongjangu stretol s Kim Čong-unom

Díaz-Canel, ktorý je v súčasnosti na svojej prvej zahraničnej ceste od nástupu do úradu v apríli tohto roka, dorazil do KĽDR z Ruska, kde sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom.

Pchjongjang 5. novembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un a kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel sa dohodli na rozšírení a poslinení strategických vzťahov svojich krajín. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Díaz-Canel pricestoval so svojou manželkou do Pchjongjangu v nedeľu a na letisku ich privítal Kim Čong-un, s ktorým sa spoločne odviezli do centra mesta popri davoch ľudí, vyplýva zo správ severokórejských štátnych médií. Obaja lídri podľa nich následne viedli rozhovory, počas ktorých zdôraznili spoločnú socialistickú históriu a prisľúbili, že ich solidárnosť pretrvá.



Severokórejské médiá tiež informovali, že rozhovory prebiehali v "súdružskej a priateľskej atmosfére".



Díaz-Canel, ktorý je v súčasnosti na svojej prvej zahraničnej ceste od nástupu do úradu v apríli tohto roka, dorazil do KĽDR z Ruska, kde sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom.



Podľa kubánskych médií by mal z Pchjongjangu odcestovať v utorok. Na jeho ďalšom programe sú ešte návštevy Číny, Vietnamu a Laosu.