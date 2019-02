USA vyslali špeciálne jednotky na karibské ostrovy blízko Venezuely

Vojenské transportné lety zo Spojených štátov sa podľa údajov Havany uskutočnili v dňoch 6.-10. februára.

Havana 14. februára (TASR) - Kubánska vláda oznámila, že zaznamenala príchod amerických jednotiek špeciálneho určenia na viaceré letiská v karibskom regióne blízko Venezuely, kde prebieha mocenský súboj medzi prezidentom Nicolásom Madurom a predsedom parlamentu Juanom Guaidóom. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie kubánskeho ministerstva zahraničných vecí.



Vojenské transportné lety zo Spojených štátov sa podľa údajov Havany uskutočnili v dňoch 6.-10. februára. Smerovali na letiská v Portoriku, Dominikánskej republike a "na ďalších karibských ostrovoch so strategickou polohou". Východiskovými bodmi boli americké základne, z ktorých operujú armádne jednotky špeciálneho určenia a námorná pechota.



Spojené štáty využívajú tieto sily na "skryté zásahy vrátane zásahov proti vedúcim predstaviteľom iných krajín", upozornil kubánsky rezort diplomacie. Podľa vyjadrenia ministra zahraničných vecí Bruna Rodrígueza na Twitteri sa v súčasnosti pripravuje "vojenské dobrodružstvo vo Venezuele, maskované ako humanitárna intervencia".



V politickej kríze vo Venezuele stojí Kuba na strane socialistu Madura, podobne ako i vlády Bolívie či Nikaraguy. Mnohé iné latinskoamerické krajiny - a aj Spojené štáty - zase podporujú opozičného politika Guaidóa, ktorý sa vyhlásil v januári za dočasnú hlavu štátu s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne.



V nedávnom vyjadrení Guaidó nevylúčil možnosť, že oprávni Spojené štáty na intervenciu v tejto juhoamerickej krajine, a to v záujme odstavenia Madura od moci a zmiernenia humanitárnej krízy.



Zásielky potravín a zdravotníckeho materiálu, o ktoré požiadal Spojené štáty, uviazli v skladiskách v Kolumbii, keďže ich vstupu na územie Venezuely bráni tamojšia armáda.