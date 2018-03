Kuchár z mexického drogového kartelu dostal v USA 10 rokov väzenia

Americký prokurátor Richard P. Donoghue uviedol, že Jose Dagoberto Cortez-Perez bol odsúdený v piatok v newyorskej štvrti Brooklyn.

New York 9. marca (TASR) - Člen násilného drogového kartelu so základňou v Mexiku, ktorý sa špecializoval na zlepšovanie kvality metamfetamínu (pervitínu), strávi desať rokov vo väzení v Spojených štátoch.



Cortez-Perez bol známy ako "chemik" alebo "kuchár" v drogovom karteli, ktorý distribuoval tony heroínu, metamfetamínu, kokaínu a marihuany.



Kartel ho poslal do USA, aby "vyčistil" metamfetamín, ktorý nebol dostatočne čistý. To potom zvýšilo dopyt aj ceny drogy a vďaka tomu bola návykovejšia.



Corteza-Pereza, obyvateľa mexického štátu Sinaloa, zatkli v americkom štáte Minnesota. Vlani v septembri sa priznal k plánovaniu dovozu tisícov kilogramov narkotík do USA.