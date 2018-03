Novinárka, ktorá pracovala s Kuciakom: Bol opatrný a správy šifroval

S Kuciakom česká novinárka dlhé mesiace pracovala na kauze odhaľujúcej pôsobenie talianskej mafie na Slovensku.

Praha 7. marca (TASR) - Ján Kuciak rozhodne nebol mladý, horlivý a neopatrný novinár, opísala v rozhovore pre internetový denník Aktuálně.cz zavraždeného slovenského novinára jeho česká kolegyňa a spolupracovníčka Pavla Holcová.



Deň po tom, ako slovenská polícia objavila telá zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, dostala zakladateľka Českého centra pre investigatívnu žurnalistku policajnú ochranu. S Kuciakom dlhé mesiace pracovala na kauze odhaľujúcej pôsobenie talianskej mafie na Slovensku, pripomína český spravodajský portál.



Podľa Holcovej nebol Kuciak napriek svojmu mladému veku nerozvážny. "Všetka naša komunikácia - tým, že každý z nás bol v inom štáte - prebiehala online, aj keď sme sa raz začas videli osobne," uviedla novinárka. Doplnila, že pri písaní emailov Kuciak používal šifrovanie a "cez normálny telefón nepreberali nič citlivé".



Kuciak podľa Holcovej nehovoril o tom, že by sa cítil byť v ohrození. "To ja som sa s ním rozprávala o možných rizikách. Keď sme pracovali na jeho poslednom článku, mali sme v tíme ešte kolegov z Talianska, a tí nám pred pár mesiacmi písali, že dostali varovanie od talianskej polície, že toto sú nebezpeční ľudia a máme si dávať veľký pozor," spresnila.



Ako ďalej uviedla, zatiaľ len zbierali a analyzovali verejne dostupné dokumenty, a preto si mysleli, že sa do nebezpečnej fázy ešte nedostali. "Chvíľa, keď sme chceli ešte nejakým spôsobom zvýšiť bezpečnosť, mala byť tá fáza, keď začneme oslovovať konkrétnych ľudí, aby sa nám vyjadrili k tomu, čo píšeme," doplnila.



Na otázku Aktuálně.cz - či si myslí, že za vraždou Kuciaka skutočne stojí talianska mafia - Holcová odpovedala, že o ničom nechce špekulovať: "Je okolo toho stále veľa otázok. 'Ndrangheta bežne nezabíja novinárov - v Taliansku ani niekde inde. Ale naozaj neviem. Jediné, o čom som presvedčená, je, že vražda nemala súvislosť s jeho osobným životom, pretože on absolútne nebol konfliktný človek."



Holcová zároveň vylúčila, že by vražda mohla súvisieť so súdnou mafiou, na ktorej odhalení podľa slovenského publicistu Radovana Bránika Ján Kuciak údajne tiež pracoval: "Je to podľa mňa veľmi nepravdepodobné. Je to stará kauza. Ján takto navyše vôbec nepracoval. On si veľmi uvedomoval, že to, na čom robí, musí zdieľať - že je to forma ochrany. Nebol to žiadny mladý, horlivý a neopatrný novinár."



Holcová priblížila, prečo by sa situácia vyhrotila práve teraz, keď na prípade talianskej mafie s Kuciakom pracovali už mesiac. Uviedla, že Kuciak začal posielať na úrady žiadosti o slobodný prístup k informáciám. "Vo formulári sa musí vypĺňať adresa trvalého bydliska. A oni veľmi pravdepodobne tých ľudí upozornili, že sa na nich niekto pýta. To je jedna z tých teórií, ako to mohlo byť. Začal sa pýtať na veľmi citlivé otázky," tvrdí česká novinárka.