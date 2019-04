Kúpele Luhačovice umožňujú spoznávať i pamiatky UNESCO vo svojom okolí

Kúpeľný pobyt je zameraný na podporu turizmu v regióne, výlety do okolia za pamiatkami v Zlínskom kraji východnej Moravy po celý rok.

Bratislava/Luhačovice 19. apríla (TASR) – V tohtoročnej sezóne majú české Kúpele Luhačovice novinku zameranú na poznávanie historických a kultúrnych pamiatok vo svojom okolí.



"Náš kúpeľný pobyt je zameraný na podporu turizmu v regióne, výlety do okolia za pamiatkami v Zlínskom kraji východnej Moravy po celý rok. Je to len povýšenie štandardného programu, kde popri liečebných a relaxačných procedúrach s využitím prírodného zdroja kladieme dôraz na poznávanie zaujímavých lokalít, niektoré sú v zozname UNESCO," uviedol pre TASR výkonný riaditeľ spoločnosti Lázně Luhačovice Jiří Dědek.



Vo svetovom Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sú z tohto regiónu zapísané Arcibiskupský zámok a záhrady v Kroměříži, Lednicko-valtický areál a folklórna slávnosť so sprievodom Jazda kráľov vo Vlčnove. Ďalšie zaujímavosti v okolí sú renesančný zámok s parkom v Buchloviciach, vodné dielo Baťov kanál, Obuvnícke múzeum Baťu v Zlíne, veľké pútnické miesto s významnou históriou Velehrad.