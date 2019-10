Kurdi hádzali zemiaky do amerických vojakov sťahujúcich sa do Iraku

Dahúk 21. októbra (TASR) - Americkí vojaci sa presúvali v pondelok zo Sýrie do Iraku. Cez hraničný priechod Sahela sa dostali do severoirackej provincie Dahúk, ktorá sa nachádza v autonómnej oblasti Kurdov nazývanej iracký Kurdistan. Uviedli to svedkovia pre tlačovú agentúru Reuters.



Videozábery agentúry zachytávali obrnené vozidlá vezúce vojakov do Iraku v rámci sťahovania amerických síl zo Sýrie, ktoré nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump. Kameraman Reutersu videl prechádzať cez hranicu 100 vozidiel.



Zdroj z irackých kurdských bezpečnostných zložiek agentúre potvrdil, že americkí vojaci vstúpili na územie irackého Kurdistanu.



Cez hranicu prešlo približne 30 kamiónov a terénnych automobilov Hummer s ťažšou výzbrojou a vojaci sa viezli v autách, dodal zdroj. Druhý bezpečnostný zdroj v meste Mósul uviedol, že takisto videl amerických vojakov prekročiť hranicu zo Sýrie do Iraku.



Keď sa americkí vojaci pri sťahovaní zo Sýrie viezli v obrnených vozidlách cez sýrske mesto Kámišlí s prevažujúcim kurdským obyvateľstvom, nahnevaní Kurdi do konvoja hádzali zemiaky. Ľudia v angličtine kričali "Žiadna Amerika!" a "Americký klamár!". Jedno vozidlo cúvlo na chodník, aby sa vyhlo ľuďom, napísala v pondelok tlačová agentúra AP.



Americký minister obrany Mark Esper v sobotu oznámil, že všetkých takmer 1000 vojakov sťahujúcich sa zo severu Sýrie pôjde podľa očakávania do západného Iraku, kde budú pokračovať v operácii proti militantom extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a "pomáhať brániť Irak".



Turecko sa minulý týždeň vo štvrtok na rokovaniach s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom dohodlo na päťdňovej prestávke v ofenzíve na severovýchode Sýrie, aby dalo čas kurdským bojovníkom stiahnuť sa z "bezpečnostnej zóny", ktorú chce Ankara zriadiť blízko svojej hranice so Sýriou.



Prímerie má takisto zmierniť krízu, ktorú tento mesiac spustilo náhle rozhodnutie amerického prezidenta Trumpa stiahnuť všetkých 1000 amerických vojakov zo severu Sýrie, čím "dal zelenú" tamojšej tureckej ofenzíve. Trumpov krok kritizoval Washington aj mnohí svetoví predstavitelia ako zradu verných kurdských spojencov, ktorí celé roky bojovali po boku amerických vojakov proti Islamskému štátu.