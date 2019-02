Kurdi spustili konečnú ofenzívu s cieľom poraziť Islamský štát v Sýrii

Hovorca Sýrskych demokratických síl Mustafá Balí uviedol na Twitteri, že ofenzíva sa začala v sobotu po tom, ako sa viac ako 20.000 civilistov evakuovalo z oblasti ovládanej IS.

Bejrút 9. februára (TASR) - Vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením v sobotu oznámili, že spustili záverečnú ofenzívu s cieľom poraziť skupinu Islamský štát (IS) na poslednom kúsku územia, ktoré ovláda vo východnej Sýrii.



Hovorca Sýrskych demokratických síl (SDF) Mustafá Balí uviedol na Twitteri, že ofenzíva sa začala v sobotu po tom, ako sa viac ako 20.000 civilistov evakuovalo z oblasti ovládanej IS vo východnej provincii Dajr az-Zaur.



Podľa Balího je zámerom tejto ofenzívy ukončiť vojenskú prítomnosť "teroristov z Daíšu". Použil pritom arabský akronym na označenie extrémistov z IS.



Agentúra AP pripomenula vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že IS stratí do konca budúceho týždňa všetko územie, ktoré kedysi ovládala v Iraku a Sýrii.



Oddiely SDF spustili v septembri ofenzívu s cieľom vyhnať bojovníkov IS zo Sýrie, pričom boje si vyžiadali stovky mŕtvych na oboch stranách.