Kurdi zadržali v Sýrii významného nemeckého džihádistu

Kolín nad Rýnom/Damask 21. marca (TASR) - Nemeckého džihádistu alžírskeho pôvodu Fareda Saala, ktorý sa mal podieľať na vražde množstva civilistov, zadržali podľa informácií Západonemeckého rozhlasu (WDR), mienkotvorného denníka Süddeutsche Zeitung a Severonemeckého rozhlasu (NDR) v Sýrii.



Rodák zo západonemeckého Bonnu odcestoval do Sýrie ešte v roku 2013 a pripojil sa tam k džihádistom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Postupne sa stal jedným z jej najvyššie postavených predstaviteľov pôsobiac v štruktúrach IS pod menom Abu Luqman al-Almani. Muža, ktorý pózoval pred telami zavraždených a ktorý mal chýr brutálneho a nekompromisného džihádistu, mali teraz zadržať v Sýrii kurdskí bojovníci.



USA a OSN zaradili Saala vlani na medzinárodný zoznam teroristov. Zadržaný sa popri účasti na vraždách civilistov mal podieľať aj na nábore dobrovoľníkov do IS a na likvidácii príslušníkov sýrskej armády. Naposledy mal významné postavenie v bojovom útvare IS.