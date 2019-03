Kurdskí bojovníci dobyli poslednú baštu Islamského štátu

Do Bághúzu sa uchýlili stovky najodhodlanejších džihádistov, ofenzíva voči nim prebiehala od 9. februára.

Damask 23. marca (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF) definitívne dobyli poslednú baštu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorou bola dedina Bághúz na východe Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Sýrske demokratické sily vyhlasujú úplné zničenie tzv. kalifátu a stopercentnú územnú porážku IS," uvádza sa vo vyhlásení SDF.



Dedina Bághúz, ležiaca vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom, bola v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a oddielmi SDF.



Do Bághúzu sa uchýlili stovky najodhodlanejších džihádistov, ofenzíva voči nim prebiehala od 9. februára. Jednotky SDF letecky podporovala aj Spojenými štátmi vedená medzinárodná koalícia.



Podľa SOHR sa jednotkám SDF za uplynulé týždne vzdalo v Bághúze viac než 20.000 ľudí — vrátane 2500 bojovníkov IS, ktorí zložili zbrane.