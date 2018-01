Kurz eura zostáva nad hranicou 1,20 USD/EUR

Americký dolár sa dostal pod tlak už v posledných dňoch minulého roka a euro odvtedy neustále posilňuje.

Frankfurt nad Mohanom 2. januára (TASR) - Spoločná európska mena síce v utorok prišla o časť svojich výrazných ziskov, ale celkovo zostáva na začiatku nového roka silná.



Euro sa v utorok neskoro popoludní predávalo po 1,2030 USD, pričom dočasne sa kurz dostal až na 1,2081 USD/EUR. To bolo na dostrel 1,2092 USD/EUR zo septembra 2017, teda najvyššiemu kurzu od začiatku roka 2015.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok napoludnie referenčný kurz na 1,2065 (v piatok: 1,1993) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8288 (0,8338) eura.



Americký dolár sa dostal pod tlak už v posledných dňoch minulého roka a euro odvtedy neustále posilňuje. Dôvodom tohto vývoja je podľa odborníkov robustná expanzia ekonomiky eurozóny a pozitívne rastové vyhliadky pre tento rok.



To podporili aj aktuálne makroekonomické údaje z eurozóny. Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor inštitútu Markit v decembri stúpol na 60,6 bodu zo 60,1 bodu v novembri a dostal sa na najvyššiu úroveň od začiatku zverejňovania tohto údaju v roku 1997.



Kurz eura podporili aj vyhlásenia predstaviteľov ECB. Člen výkonnej rady Benoit Coeure v rozhovore zverejnenom počas víkendu uviedol, že program nákupu dlhopisov by sa mal skončiť na jeseň 2018 a že ECB ho zrejme nepredĺži.