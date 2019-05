Kurz nebude šéfom klubu ÖVP a neprijme ani mandát v Národnej rade

Šéfom poslaneckého klubu ÖVP zostane aj naďalej August Wöginger. Svoju prácu si doposiaľ robil vynikajúco a má Kurzovu plnú dôveru, povedal hovorca.

Viedeň 28. mája (TASR) - Doterajší kancelár Sebastian Kurz a predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) sa nestane šéfom poslaneckého klubu ÖVP a neujme sa ani mandátu v Národnej rade. V utorok to agentúre APA oznámil Kurzov hovorca.



Kurz teraz "urobí všetko pre to, aby zaistil riadne odovzdanie moci dočasnej vláde", dodal. Následne sa bude v rámci predvolebnej kampane uchádzať o podporu svojich voličov.



Skutočnosť, že prezident Alexander Van der Bellen plánuje dočasným vedením vlády poveriť ministra financií Hartwiga Lögera z ÖVP a nie samotného Kurza, hovorca zdôvodnil tým, že po pondelňajšom vyslovení nedôvery Kurzovej vláde v parlamente sa na takomto postupe zhodli Kurz i Van der Bellen.



Löger ako dočasný kancelár bude túto funkciu zastávať dovtedy, kým sa nenájde kandidát s dostatočnou podporou v zákonodarnom zbore, ktorý vládu povedie až do nových volieb, očakávaných v septembri.



Hlasovanie v Národnej rade sa konalo po škandále okolo korupčného videa z ostrova Ibiza, ktorý viedol k rozpadu vládnej koalície ÖVP s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).



Návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, nielen kancelárovi Kurzovi, podala hlavná opozičná Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) a hlasovali zaň i poslanci FPÖ a ľavicovej strany Jetzt, čím bola dosiahnutá väčšina. Proti hlasovali ÖVP a liberálna strana NEOS.