Kurz poprel pravosť mailov, ktoré ho spájajú s kauzou Ibiza

Viedeň 17. júna (TASR) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz v pondelok vyhlásil, že e-maily, ktoré naznačujú, že aj on mal byť zapletený do korupčného škandálu okolo videa natočeného na Ibize, sú falošné. Informovala o tom agentúra AP.



V piatok zaslalo nemenované rakúske médium Kurzovi screenshoty z e-mailov z roku 2018, ktoré údajne dokumentujú jeho komunikáciu so straníckym kolegom Gernotom Blümelom.



Táto korešpondencia má naznačovať prepojenie Kurzovej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) s kauzou okolo kompromitujúceho videa. To zachytáva bývalého vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho ako pred rakúskymi voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a údajnej príbuznej ruského oligarchu sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k volebnému úspechu.



Strache v súvislosti s týmto škandálom odstúpil z postov vicekancelára a predsedu pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ).



Sebastian Kurz na pondelkovej tlačovej konferencii, na ktorej vystúpil spoločne s generálnym tajomníkom strany Karlom Nehammerom, uviedol, že ide o pokus "očierniť" ÖVP a zatiahnuť ju do celého škandálu.



Pravosť predmetných e-mailov skúmali experti zo spoločnosti Deloitte Forensic, ktorí v nich našli viacero nezrovnalostí. Podľa denníka Die Presse išlo napríklad o IP adresu odosielateľa, ktorá podľa zistení nepatrila ÖVP ale doméne "Hosteurope.de", a tiež o chyby v dátumoch. Upozornili tiež, že e-maily boli odoslané z adresy, ktorú Kurz prestal používať v roku 2009.



Prípadom sa zaoberá rakúska prokuratúra.