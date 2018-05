Kurz: Rakúsko chce zmierňovať napätie o migrácii medzi V4 a Nemeckom

Rakúsko pod vedením Kurza sprísnilo svoju migračnú politiku, za čo si podľa neho vyslúžilo rešpekt štátov Vyšehradskej skupiny, ktoré sa však v tejto otázke názorovo rozchádzajú s Nemeckom.

Viedeň 7. mája (TASR) – Rakúsko chce počas svojho predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2018 pracovať na odbúraní napätia medzi krajinami Vyšehradskej štvorky a Nemeckom v otázke migrácie. Na tlačovej konferencii po stretnutí so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) to v pondelok vo Viedni vyhlásil rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz.



"Nie je potrebné, aby Rakúsko slúžilo ako most medzi západnou a východnou Európou - pretože všetci sme spolu v zjednotenej Európe. Potrebné je však odbúravať napätie, a o to sa počas nášho predsedníctva budeme usilovať," povedal 31-ročný rakúsky kancelár, ktorý predtým pôsobil ako minister zahraničných vecí. V tomto období bol podľa vlastných slov svedkom stupňovania napätia v EÚ - najmä ohľadne migrácie "medzi Západom a Východom" a rozpočtovej politiky "medzi Severom a Juhom".



Rakúsko pod vedením Kurza sprísnilo svoju migračnú politiku, za čo si podľa neho vyslúžilo rešpekt štátov Vyšehradskej skupiny, ktoré sa však v tejto otázke názorovo rozchádzajú s Nemeckom.



"Na druhej strane sme prijali veľmi veľa utečencov – druhý najvyšší počet po Švédsku. Takže Nemecko či iné krajiny nám nemôžu vyčítať, že sme nič neurobili. Ako Rakúsko sme teda vo veľmi dôveryhodnej pozícii, aby sme presadzovali riadnu migračnú politiku s dôslednou ochranou vonkajších hraníc," zdôraznil rakúsky kancelár.



V súvislosti s politickou situáciou na Slovensku Kurz ocenil zapojenie zahraničných orgánov do vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka.



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec