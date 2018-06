Kurz: Rakúsko presadzuje európske riešenie migračnej otázky

Kurz je považovaný za spojenca bavorskej krajinskej vlády pod vedením Seehoferovej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU).



Brusel 24. júna (TASR) - Nezhody ohľadne azylovej a migračnej politiky sa netýkajú iba Nemecka a je preto potrebné hľadať európske riešenie. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz to podľa agentúry DPA povedal v nedeľu v Bruseli, kde sa zúčastňuje na zasadnutí lídrov 16 členských štátov EÚ venovanom uvedenej téme.



"Nejde tu o vnútronemecký spor... Ako zástupca susednej krajiny si prirodzene želám, aby sa Nemecku podarilo nájsť spoločnú vládnu líniu, ale o to dnes nejde," vyjadril sa Kurz na tzv. minisummite, usporiadanom pred budúcotýždňovým riadnym zasadnutím Európskej rady.



Neformálne zasadnutie v Bruseli zvolal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po tom, ako v Nemecku vypukol spor medzi kancelárkou Angelou Merkelovou a ministrom vnútra Horstom Seehoferom, ktorý, chce pristúpiť k jednostrannému vracaniu časti migrantov priamo zo štátnych hraníc. Merkelová presadzuje "európske" riešenie tohto problému, na čo dostala od vedenia CSU čas do konca júna.



Kurz je považovaný za spojenca bavorskej krajinskej vlády pod vedením Seehoferovej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU).



Čo sa týka rokovaní na európskej úrovni, rakúsky kancelár vidí šancu na kompromis v oblasti ochrany vonkajších hraníc EÚ a dobudovania pohraničnej agentúry Frontex, pričom považuje za dôležité personálne posilnenie a rozšírenie jej mandátu. "Verím, že ak zvládneme tento krok, k vyriešeniu migračnej otázky sa výrazne priblížime," citovala Kurza DPA.



Počas nadchádzajúceho polročného predsedníctva v Rade EÚ sa chce Rakúsko zamerať práve na tému bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc. V nedeľňajšom rozhovore pre agentúru APA Kurz uviedol, že Rakúsko chce v konflikte ohľadne spoločnej migračnej politiky EÚ plniť úlohu sprostredkovateľa, pričom je potrebné zabezpečiť, aby zostala zachovaná Európa bez vnútorných hraníc.



Samotná Merkelová sa v nedeľu vyjadrila, že neočakáva, že na budúcotýždňovom summite EÚ sa podarí nájsť "celkové riešenie problému migrácie". V záležitosti sekundárnych presunov žiadateľov o azyl v rámci EÚ je podľa nej potrebné dosiahnuť "bilaterálne alebo trilaterálne dohody" medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré budú prospešné pre všetky strany.



Merkelová označila nedeľňajšie stretnutie iba za "prvú výmenu", pričom však považuje za dôležité, dosiahnuť uvedené dohody medzi členskými štátmi EÚ už v najbližších dňoch.