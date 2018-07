S. Kurz: V plánovaných centrách by migranti nemali žiadať o azyl

Rakúsky kancelár narážal na dohodu o zriadení vyloďovacích platforiem mimo hraníc EÚ, kde majú byť zhromažďovaní migranti zadržaní na mori.

Viedeň 2. júla (TASR) - Mimoeurópske záchytné strediská pre migrantov, ktorých zriadenie podporili minulý týždeň lídri členských štátov EÚ, by nemali poskytovať možnosť požiadať o azyl v Európe. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz to povedal v pondelok ráno vo vysielaní verejnoprávnej rozhlasovej stanice ORF.



Podľa jeho slov, ktoré citovala agentúra DPA, by bolo prijímanie žiadostí o azyl priamo v takýchto centrách "šialene príťažlivým faktorom". Kurz narážal na dohodu o zriadení "vyloďovacích platforiem" mimo hraníc EÚ, kde majú byť zhromažďovaní migranti zadržaní na mori.



Rakúsky kancelár by považoval za "chytrejšie brať týchto ľudí priamo z krízových oblastí namiesto ich podnecovania k tomu, aby sa vydali na nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more". V tejto súvislosti položil zároveň otázku, či "má všetkých 60 miliónov ľudí, ktorí sú celosvetovo na úteku, naozaj automaticky právo požiadať o azyl v Európe".



Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger v nedeľu oznámil, že Európska komisia začne rokovať s africkými štátmi o tom, či sú pripravené zriadiť spomínané záchytné strediská na svojom území. V rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung upozornil, že zriadenie takýchto zariadení "si vyžaduje partnerskú dohodu s krajinami severnej Afriky, či už ležia priamo v stredomorskej oblasti alebo v regióne Sahelu".



Oettinger nemenoval konkrétne štáty, denník však uviedol, že za najlepších kandidátov Európska komisia považuje Líbyu, Mali, Niger a Nigériu.



Rakúsky kancelár Kurz, ktorého krajina práve prebrala rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, sa v sobotu vyjadril, že pre jednotlivé krajiny Únie je dôležité, aby využili svoje kontakty s africkými krajinami s cieľom nájsť riešenie problému s azylantmi. Osobitne spomenul Taliansko a Líbyu, ako aj Španielsko a Maroko.