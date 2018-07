Kurz vyjadril optimizmus ohľadne rokovaní o brexite

Vyjadril tiež spokojnosť s doterajším pôsobením hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera a zopakoval potrebu jednotného postoja ostatných 27 členských krajín.

Viedeň 6. júla (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyjadril v piatok optimizmus ohľadne rokovaní o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Na jeseň tohto roku - počas rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ - by obe strany mali dospieť k politickej dohode, ktorú musí následne ratifikovať Európsky parlament a parlamenty niektorých členských štátov EÚ.



Kurz počas spoločnej tlačovej besedy s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom vo Viedni vyjadril optimizmus ohľadne ďalšieho vývoja brexitových rozhovorov, aj napriek spomaleniu rokovacieho procesu. Vyjadril tiež spokojnosť s doterajším pôsobením hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera a zopakoval potrebu jednotného postoja ostatných 27 členských krajín.



"Ešte stále existuje dostatok času, ktorý môžeme využiť. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa vyhli tvrdému brexitu," uviedol kancelár pred novinármi. Zároveň dodal, že ak by "rozvodové" rokovania neskončili úspešne, všetky rozhodnutia budú musieť byť prijaté jednohlasne na úrovni najvyšších predstaviteľov členských krajín Únie.



Juncker v tejto súvislosti upozornil, že proces rokovaní pokračuje a že členské krajiny sú priebežne informované o každom výsledku rokovaní.



Snahou EÚ je dospieť ku konkrétnym výsledkom rokovaní a ku konečnej dohode pred októbrovým summitom EÚ. Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ je stanovený na 29. marca 2019.



Spravodajca TASR Jaromír Novak