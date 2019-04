Kurzovi poslali list, v ktorom ho žiadajú vyhraniť sa voči identitárom

Predstavitelia spomenutých organizácií uvítali, že Kurz zaujal jednoznačné stanovisko k blízkym vzťahom identitárov s FPÖ. Teraz by však podľa nich mali po slovách nasledovať i činy.

Viedeň 9. apríla (TASR) - Poprední predstavitelia židovských a antifašistických organizácií a ľudia, ktorí prežili nacistické koncentračné tábory, v otvorenom liste žiadajú rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, aby zaujal dôsledné stanovisko voči krajne pravicovým tendenciám vo svojej vláde. Informovala o tom v utorok agentúra APA.



Signatári listu vrátane podpredsedu Európskeho židovského kongresu (EJC) Ariela Muzicanta a riaditeľa Dokumentačného archívu rakúskeho odboja (DÖW) Rudolfa Edlingera poukazujú na súčasný rekordný počet rasistických a antisemitských útokov v Rakúsku. "Hrozivou" novinkou je podľa nich to, že aktivity pravicových extrémistov vychádzajú priamo z vládnucej strany. Podľa štatistík rakúskeho Mauthausenského výboru (MKÖ) sa od roku 2013 stalo viac než 100 takýchto prípadov, ktorých sa mali dopustiť politici zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ).



Predstavitelia spomenutých organizácií uvítali, že Kurz zaujal jednoznačné stanovisko k blízkym vzťahom identitárov s FPÖ. Teraz by však podľa nich mali po slovách nasledovať i činy.



Ak by sa Kurzovi nepodarilo presadiť, že sa FPÖ dôveryhodným spôsobom dištancuje od pravicového extrémistického hnutia identitárov a zastaví aj ďalšie aktivity extrémnej pravice, nebude ďalšia spolupráca možná, tvrdia autori listu.



Kurz v marci potvrdil, že existovalo finančné prepojenie medzi útočníkom, ktorý na Novom Zélande zastrelil 50 ľudí, a krajne pravicovým hnutím identitárov v Rakúsku. Rakúski vyšetrovatelia následne prehľadali byt šéfa rakúskych identitárov (IBÖ) Martina Sellnera a zhabali mu elektronické zariadenia.