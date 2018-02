Kuvajt poskytne Iraku miliardovú pôžičku

Rozhodnutie na ropu bohatého kráľovstva investovať do Iraku je podľa AP dôkazom hlbokej túžby Kuvajtu stabilizovať situáciu u svojho severného suseda.

Kuvajt 14. februára (TASR) - Turecko sa v stredu na donorskej konferencii v Kuvajte zaviazalo, že poskytne päť miliárd dolárov na pomoc pri obnove Iraku zdevastovaného vojnou s džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS).



Pomoc vo výške miliardy dolárov prisľúbil aj Katar. Saudská Arábia sa zaviazala, že poskytne 1,5 miliardy dolárov a Spojené arabské emiráty 500 miliónov. Európska únia prispeje na humanitárnu pomoc a stabilizáciu Iraku 400 miliónmi eur, uviedla šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová.



Kuvajtský emir Sabáh Ahmad Džábir Sabáh informoval, že jeho krajina poskytne Iraku pôžičku vo výške jednej miliardy dolárov a ďalšiu miliardu vynaloží na priame investície na pomoc pri budovaní Iraku.



Ako uviedla agentúra AP, jeho oznámenie bolo v mnohých ohľadoch ohromujúce - viacerí z delegátov tohto summitu sú totiž pamätníkmi invázie Iraku počas vlády diktátora Saddáma Husajna do Kuvajtu.



Rozhodnutie na ropu bohatého kráľovstva investovať do Iraku je podľa AP dôkazom hlbokej túžby Kuvajtu stabilizovať situáciu u svojho severného suseda, ktorým od invázie Spojených štátov v roku 2003 zmietajú nepokoje.



Kompetentní predstavitelia tvrdia, že na znovuvybudovanie Iraku potrebujú 88 miliárd dolárov.



Miliardy dolárov sa naliali do Iraku už po roku 2003, keď USA podnikli do tejto krajiny inváziu a zvrhli tamojšieho diktátora Saddáma Husajna, ale v súčasnosti prevláda pocit, že táto finančná pomoc má iba slabo viditeľný efekt.