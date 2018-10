Vandali počas pochodu nacionalistov vtrhli do sídla proruskej strany

Strana SDPU-o je úzko prepojená s ukrajinským politikom a veľkopodnikateľom Viktorom Medvedčukom, ktorý je známy svojím blízkym vzťahom k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Kyjev 15. októbra (TASR) - Vandali počas nedeľňajšieho pochodu nacionalistov a radikálov v Kyjeve vtrhli do sídla proruskej politickej strany, informovala tlačová agentúra DPA.



Videozábery zverejnené na internete zachytávajú demonštrantov, ako vnikajú do sídla Sociálnodemokratickej strany Ukrajiny-zjednotenej (SDPU-o). V budove boli podľa informácií polície rozbité okná, zničený nábytok a steny postriekané sprejom.



Strana SDPU-o je úzko prepojená s ukrajinským politikom a veľkopodnikateľom Viktorom Medvedčukom, ktorý je známy svojím blízkym vzťahom k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Medvedčuk nesúhlasí so snahou Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie. Bol aj jedným z hlavných vyjednávačov v úsilí o prepustenie väzňov, ktorých zajali počas prebiehajúceho konfliktu na východe Ukrajiny.



Pochodom si nacionalisti a pravicoví radikáli pripomenuli 76. výročie založenia Ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá počas druhej svetovej vojny bojovala tak proti Červenej armáde, ako aj proti Wehrmachtu. Pochod sa koná v Kyjeve od roku 2014. Od roku 2015 je tento deň (14. október) na Ukrajine štátnym sviatkom, oslavovaným ako Deň obrancu Ukrajiny.