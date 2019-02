Kyjev hlási prvé úmrtie na osýpky, počet prípadov na Ukrajine stúpol

Tento rok zomrelo na osýpky na Ukrajine osem ľudí vrátane dvoch detí. Po celej krajine zomrelo vlani na osýpky 16 osôb.

Kyjev 18. februára (TASR) - V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zaznamenali prvé úmrtie na osýpky počas súčasnej veľkej epidémie, informovalo v pondelok ministerstvo zdravotníctva.



Komplikáciám súvisiacim s vysoko nákazlivou chorobou podľahla 57-ročná žena, uviedla pre tlačovú agentúru AFP hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Maryna Dadinovová.



Tento rok zomrelo na osýpky na Ukrajine osem ľudí vrátane dvoch detí. Po celej krajine zomrelo vlani na osýpky 16 osôb. Od začiatku tohto roka sa vysoko nákazlivou vírusovou chorobou infikovalo na Ukrajine približne 20 000 ľudí.



Pre osýpky je typická vysoká teplota a červenkasté vyrážky. Zvyčajne má nákaza iba mierny priebeh, ale celosvetovo je stále jednou z najčastejších príčin úmrtia medzi malými deťmi.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby bolo proti osýpkam zaočkovaných 95 percent detí - takto sa zabráni hromadným hospitalizáciám a úmrtiam.



Avšak na Ukrajine bolo do konca roka 2016 zaočkovaných len 42 percent ročných detí, ako uviedol Detský fond OSN (UNICEF).



Najnovšia epidémia osýpok, ktorá sa začala v roku 2017, spustila aj výzvy na hromadné očkovanie a na to, aby školy odmietali prijať nezaočkované deti.



Hoci sa miera zaočkovania v priebehu roka 2017 viac ako zdvojnásobila na vyše 93 percent, ukrajinské úrady a medzinárodné organizácie pripisujú vinu za epidémiu príliš dlhým pauzám v imunizácii.



V máji 2018 predstaviteľ Národnej lekárskej akadémie Fedir Lapij vyhlásil, že "neochota rodičov dať deti zaočkovať pramení z nedôvery voči očkovacím látkam, nedôvery voči lekárom".



Počet prípadov osýpok sa v Európe v roku 2018 viac ako strojnásobil a za tento nárast môže prevažne Ukrajina.

Európsky región zaznamenal vlani 83 000 prípadov osýpok, informovala WHO. Ukrajinská vláda hlásila 54 000 prípadov v roku 2018.