Kyjev vo štvrtok odovzdá nótu o vyhostení maďarského konzula

Budapešť/Kyjev 3. októbra (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odovzdá maďarskej strane nótu o vyhostení maďarského konzula v ukrajinskom Berehove. V súvislosti s kauzou maďarských pasov vydávaných obyvateľom Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny to podľa agentúry MTI oznámil v stredu v Kyjeve šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin.



MTI cituje zo správy ukrajinskej agentúry UNIAN, podľa ktorej Klimkin na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom moldavskej diplomacie Tudorom Ulianovschim pripomenul, že maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szijjártóovi navrhol, aby konzula odvolal do vlasti.



"Ak sa tak nestane - a ak tomu správne rozumiem, z dôvodu maďarského postoja to bude tak -, potom vo štvrtok odovzdáme maďarskej strane nótu o tom, že (konzul) musí ukončiť svoju činnosť na Ukrajine a samozrejme musí Ukrajinu opustiť," povedal Klimkin.



Ukrajinská bezpečnostná služba SBU začala koncom septembra vyšetrovanie v súvislosti s prípadmi vydávania maďarských pasov. V Kyjeve o tom informoval ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko.



"Trestné konanie sa začalo," potvrdil Lucenko. Spresnil, že ak sa vyšetrovaním preukáže porušenie zákona, vinníci sa budú musieť zodpovedať - bez ohľadu na to, či ide o štátnych úradníkov alebo radových občanov. Lucenko dodal, že vinníkom hrozí "odobratie ukrajinského občianstva".



Videá s etnickými Maďarmi, ako v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny skladajú maďarskú štátnu prísahu, sa objavili na ukrajinských webových stránkach 19. septembra.



Kauzu vydávania maďarských pasov na Ukrajine nastolil Klimkin 26. septembra v New Yorku na schôdzke so Szijjártóom. K dohode v tejto záležitosti však nedospeli. Klimkin pri hodnotení výsledkov schôdzky uviedol, že maďarský konzul v Berehove bude vyhostený, ak nebude súhlasiť s tým, že Ukrajinu opustí sám.



Súčasná ukrajinská legislatíva neuznáva dvojaké občianstvo. Mnohí predstavitelia národnostných menšín, ktorí žijú na západe Ukrajiny, však v posledných rokoch žiadajú o pasy iných krajín radšej ako o ukrajinské. Podľa oficiálnych údajov len v Zakarpatskej oblasti bolo doteraz už vydaných viac ako 100.000 maďarských pasov.