Kyjevský súd oznámil meno podozrivého zo zosnovania vraždy Babčenka

Kyjev 31. mája (TASR) - Okresný súd v Kyjeve dostal žiadosť o vydanie príkazu na zadržanie podnikateľa Borysa Hermana, ktorého ukrajinská tajná služba SBU podozrieva zo zorganizovania vraždy ruského novinára Arkadia Babčenka.



Informáciu o tom podľa agentúry Interfax zverejnili vo štvrtok na facebookovej stránke príslušného súdu. Advokát podozrivého Jevhen Solodko však na svojej stránke na Facebooku spochybnil vinu svojho mandanta. Uviedol, že nevie, aký by Herman mohol mať záujem na vražde. Upozornil, že chýba motív.



Celú kauzu označil advokát za "zvláštnu". Poukázal na to, že sa už konal brífing generálneho prokurátora. Vyslovil predpoklad, že vyšetrovatelia "budú zo všetkých síl dokazovať aj to, čo neexistuje".



Spresnil, že Herman je výkonným riaditeľom ukrajinsko-nemeckej zbrojárskej firmy Schmeisser (Šmajser). Na Ukrajine ide o jedinú neštátnu firmu, ktorá sa venuje výrobe zbraní, napísala agentúra RIA Novosti.



Advokát tvrdí, že Herman je známy tým, že pomáhal ukrajinskej armáde. "Práve jeho optika je na puškách našich ostreľovačov. Práve on modernizuje a kompletizuje silné snajperské pušky, a to na báze existujúceho armádneho vybavenia," píše sa na Solodkovej stránke.



Solodko ešte poznamenal, že Herman je vzdelaním právnik. Ukrajinská novinárka Oksana Kovalenková na svojej stránke na sieti Twitter okrem toho napísala, že Herman bol v minulosti poradcom dvoch poslancov ukrajinského parlamentu. Dodala, že Herman je obvinený z prípravy teroristického útoku.



Na základe oboznámenia sa s vyšetrovacím spisom Solodko uviedol, že objednávatelia Babčenkovej vraždy "zostali neznámi... ich dokonca ani nehľadali".



Správa o Babčenkovej smrti sa v médiách objavila v utorok večer. V stredu však SBU oznámila, že išlo o zinscenovaný trestný čin. Riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak na tlačovej konferencii v Kyjeve vysvetlil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa novinára snažili reálne zabiť. Akciu podľa neho plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plány ruských tajných služieb. Hrycak dodal, že skutočného organizátora vraždy - podľa Ukrajiny najatého ruskými tajnými službami - zadržali.