L. Kučma končí ako zástupca Kyjeva v trilaterálnej kontaktnej skupine

Kučma pôsobil ako vyjednávač v trilaterálnej kontaktnej skupine štyri roky. Mierové rozhovory boli však preňho vyčerpávajúce.

Kyjev 29. septembra (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Leonid Kučma oznámil, že končí ako zástupca Kyjeva v trilaterálnej kontaktnej skupine pre urovnanie situácie v Donbase.



"Leonid Kučma sa (naposledy) zúčastní schôdzky kontaktnej skupiny v Minsku 2. októbra. Pokiaľ ide o ďalšie schôdzky, všetky ďalšie rozhodnutia o zastúpení sú v kompetencii prezidenta Ukrajiny," uviedla Kučmova hovorkyňa Darka Oliferová, ktorú v sobotu citovala agentúra UNIAN.



Podľa Oliferovej Kučma (80) vidí ako svojho nástupcu Ruslana Demčenka, poradcu ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.



Kučma pôsobil ako vyjednávač v trilaterálnej kontaktnej skupine štyri roky. Mierové rozhovory boli však preňho vyčerpávajúce.



"Keď som prišiel (po rokovaniach) domov, trvalo mi dva dni, kým som sa zotavil. Pred každým stretnutím som vždy užíval tabletku na upokojenie. Rozhovory sú príliš vyčerpávajúce," povedal pred časom Kučma. Zdôraznil, že v súčasnosti neexistuje žiadna alternatíva k trilaterálnej kontaktnej skupine, ktorú tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Kučma ešte v polovici septembra uviedol, že voľby v separatistických republikách na východe Ukrajiny sa v žiadnom prípade nemôžu uskutočniť.



Voľby vodcov a členov parlamentu v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) a v samozvanej Luhanskej ľudovej republike (LĽR) sú naplánované na 11. novembra. Separatisti to oznámili 11. septembra, uviedla agentúra Ukrinform.



Ak by sa voľby uskutočnili, "znamenalo by to, že jednoducho zlegalizujeme tieto 'orgány', ktoré existujú v tzv. DĽR a LĽR. Toto v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť", zdôraznil Kučma.