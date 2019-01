Labouristi chcú otvorenú debatu o brexite, s Mayovou sa však nestretnú

Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára.

Londýn 19. januára (TASR) - Britskí labouristi vyzývajú na "otvorený a čestný dialóg" o vládnom pláne tzv. brexitu, avšak s premiérkou Theresou Mayovou sa zatiaľ nestretnú. V sobotu o tom informovala agentúra AP.



Labouristický tieňový minister pre brexit Keir Starmer plánuje podľa agentúry vydať v sobotu vyhlásenie o tom, že parlament by mal vziať do svojich rúk iniciatívu ohľadom rokovaní o konečnej podobe brexitu a nájsť spoločnými silami riešenie tohto problému.



Dané vyhlásenie by nasledovalo iba pár dní po tom, ako členovia Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok pomerom hlasov 432:202 odmietli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, vyrokovanú Mayovej vládou.



Líder Labouristov Jeremy Corbyn medzitým odmieta zúčastniť sa rokovaní s Mayovej kabinetom, dokiaľ sa ten nedištancuje od možnosti tzv. tvrdého brexitu bez dohody s Úniou. Vo svojom piatkovom vyjadrení Corbyn rokovania označil za súčasť Mayovej zdržiavacej taktiky.



Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov.