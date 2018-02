Britskí labouristi chcú zostať v colnej únii aj po brexite

Líder labouristov Jeremy Corbyn v pondelok objasnil svoj postoj k brexitu.

Londýn 26. februára (TASR) - Britská hlavná opozičná Labouristická strana chce, aby Spojené kráľovstvo zostalo v európskej colnej únii aj po tom, ako opustí blok. To je síce malý, ale významný posun labouristov, ktorý by mohol tlačiť vládu k tzv. mäkšej verzii brexitu.



Líder labouristov Jeremy Corbyn v pondelok objasnil svoj postoj k brexitu. Vyhlásil, že Spojené kráľovstvo si musí udržať úzke hospodárske vzťahy s Európskou úniou (EÚ), vrátane colnej dohody bez taríf. To však konzervatívna vláda premiérky Theresy Mayovej vylúčila.



Corbyn v prejave uviedol, že Spojené kráľovstvo by malo mať "nový a pevný vzťah s jednotným trhom, ktorý zahŕňa úplný bezcolný prístup do všetkých 27 členských štátov bloku".



Labouristi sa podľa neho budú snažiť o dosiahnutie novej komplexnej colnej únie Spojeného kráľovstva a EÚ bez taríf, ktorá by pomohla vyhnúť sa tzv. tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom.



Budúcnosť doposiaľ "neviditeľnej hranice" medzi oboma časťami Írska je jedným z najťažších bodov na rokovaniach o brexite.



Mayová argumentuje, že zotrvanie v colnej únii, ktorá stanovuje tarify na tovary z krajín mimo bloku, by obmedzila slobodu Británie pri uzatváraní nových obchodných dohôd so štátmi na celom svete po tom, ako opustí EÚ v marci 2019. Ale jej postoj nahneval aj niektorých členov Konzervatívnej strany, ktorí podporujú mäkký brexit, teda udržanie úzkych ekonomických väzieb s EÚ.



Corbynov prejav by mohol zvýšiť pravdepodobnosť, že konzervatívni rebeli sa spoja s labouristickými poslancami pri hlasovaní v parlamente a schvália colnú úniu s blokom.



Vláda upozornila, že Corbynov plán zviaže Británii ruky, pokiaľ ide o nové obchodné dohody mimo EÚ, a prinúti krajinu dodržiavať pravidlá EÚ, ku ktorým sa nebude môcť vyjadriť.



Premiérka Mayová plánuje odhaliť víziu vlády o budúcich vzťahoch Británie s EÚ v prejave v piatok 2. marca.



Labouristi sú však, rovnako ako konzervatívci rozdelení v otázke brexitu. Väčšina labouristických zákonodarcov, ktorí boli pred referendom za zotrvanie v EÚ, teraz podporuje mäkký brexit. Mnohí z nich však zastupujú volebné obvody, ktoré sa rozhodli pre odchod z bloku, a teraz nechcú nahnevať týchto voličov.



Corbyn bol pritom dlho kritický k EÚ a v kampani pred referendom vyjadril len vlažnú podporu zotrvaniu v bloku.



Vo svojom pondelkovom prejave v Coventry, domove britského automobilového priemyslu, ktorý je tesne prepojený s EÚ, sa pokúsil zaradiť do "stredného prúdu". Povedal totiž, že brexit síce "nevyrieši všetky naše problémy, ale nevyhnutne nepoškodí našu krajinu".



Corbynova vízia brexitu sa pritom radikálne nelíši od predstáv konzervatívcov. Povedal, že labouristi chcú dohodu s EÚ o úzkej spolupráci, ale trvajú na tom, že Británia musí byť stále schopná rokovať o obchodných dohodách s inými štátmi, aj keď bude členom colnej únie.



Neexistuje však žiadna záruka, žeby EÚ prijala takéto podmienky. Lídri bloku opakovane upozornili Britániu, že si nemôže vyberať výhody členstva bez akejkoľvek zodpovednosti. Buď si zvolí úplný prístup na jednotný trh a colnú úniu so všetkými podmienkami s tým spojenými, alebo z nich úplne odíde.



Predseda Európskej rady Donald Tusk v piatok (23.2.) uviedol, že britská pozícia o budúcich vzťahoch je, ako sa zdá, "založená čisto na ilúziách".