Labouristi sú otvorení novému referendu o škótskej nezávislosti

Londýn 7. augusta (TASR) - Britská opozičná Labouristická strana by mala umožniť konanie druhého referenda o nezávislosti Škótska od Spojeného kráľovstva. Vyhlásil to druhý najvplyvnejší labouristický politik John McDonnell, ktorého v stredu citovala agentúra Reuters.



"Niečo také (referendum) by sme neblokovali. Nechali by sme rozhodnúť obyvateľov Škótska. To je demokracia," uviedol McDonnell, labouristický tieňový minister financií počas diskusie, ktorá sa uskutočnila v rámci festivalu umenia v škótskom Edinburghu.



Podľa druhého muža Labouristickej strany by takýto krok museli najskôr schváliť poslanci škótskeho regionálneho parlamentu.



Denník The Guardian v tejto súvislosti v utorok zdôraznil, že McDonnellovo vyjadrenie je v rozpore s oficiálnou politickou líniou Labouristickej strany.



McDonnell v rámci diskusie priznal, že jeho strana je v otázke konania druhého referenda o škótskej nezávislosti rozštiepená. Naznačil však, že vedenie strany je myšlienke prípadného nového plebiscitu otvorené.



Podľa v pondelok zverejneného prieskumu verejnej mienky by väčšina škótskych voličov podporila konanie ďalšieho referenda v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, pričom by hlasovala (52 percent) za vyhlásenie nezávislosti Škótska od Británie.



V prvom referende z roku 2014 sa 55 percent škótskych voličov vyslovilo proti vyhláseniu nezávislosti od zvyšku Spojeného kráľovstva. Za samostatnosť hlasovalo 45 percent voličov.



Škótska národná strana (SNP), ktorá vedie regionálnu vládu v Edinburghu, v situácii opakovane odkladaného brexitu hovorí o možnosti vypísania druhého plebiscitu o nezávislosti Škótska, ktoré je podľa nej nútené opustiť Európsku úniu proti svojej vôli.



Nový britský konzervatívny premiér Boris Johnson možnosť vypísania nového referenda o nezávislosti Škótska odmieta. S konaním plebiscitu by musela súhlasiť aj britská vláda.