Labouristická strana podporí ďalšie rokovania o brexite

Liverpool 25. septembra (TASR) - Členovia britskej Labouristickej strany na zjazde v Liverpoole v utorok drvivou väčšinou hlasov podporili ďalšie rokovania o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, píše denník The Guardian.



V Británii hrozí, že parlament neschváli súčasný návrh odchodu premiérky Theresy Mayovej známy ako dohoda z Chequers. Labouristi sú v takom prípade pripravení rokovať s EÚ a nevylúčili ani možnosť podpory ďalšieho referenda o brexite.



Emily Thornberryová z Labouristickej strany pre portál Independent povedala, že Británia nemôže EÚ opustiť za súčasných podmienok. V prípade, že sa jej strane podarí uspieť v prípadných predčasných voľbách, bude sa snažiť predĺžiť prechodné obdobie podľa článku 50 zmluvy o Európskej Únii. "Vyhlasujeme, že budeme brať do úvahy výsledky referenda. V súčasnej situácii nemôžeme odísť, musíme predĺžiť článok 50 a neviem, koľko času si to vyžiada," povedala.



Labouristický minister pre brexit Keir Starmer povedal, že jeho strana odmietne Mayovej návrh brexitu, pretože nespĺňa šesť kritérií, ktoré okrem iného zahŕňajú ochranu práv zamestnancov a zachovanie prístupu na európsky trh. Labouristi podporujú zotrvanie Spojeného kráľovstva v jednotnom trhu EÚ a odmietajú tzv. tvrdý brexit, teda odchod z Únie bez dohody.