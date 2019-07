Lammy: Poslanci zo Strany brexitu urobili v EP hanbu britskému ľudu

Strana brexitu má v EP 29 poslancov, najviac zo všetkých britských politických strán, ktoré sa zúčastnili na eurovoľbách.

Štrasburg 2. júla (TASR) - Je to hanba pre Britániu. Týmito slovami označil v utorok britský labouristický poslanec David Lammy správanie poslancov zo Strany brexitu počas ceremoniálu slávnostného otvorenia prvého plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v zložení, ktoré odzrkadľuje májové eurovoľby.



Pri otváracom ceremoniáli zaznela v podaní jazzovej kapely hudobná skladba Óda na radosť, považovaná za hymnu Európskej únie, pri ktorej sa však britskí poslanci zo Strany brexitu vedenej Nigelom Farageom otočili chrbtom.



Strana brexitu má v EP 29 poslancov, najviac zo všetkých britských politických strán, ktoré sa zúčastnili na eurovoľbách. Jej hlavným cieľom je donútiť zvyšok EÚ rešpektovať výsledok referenda o brexite z júna 2016, aj keď by to malo znamenať tvrdý brexit, čiže vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez politickej dohody. Dátum brexitu bol stanovený na 31. októbra 2019, čo znamená, že 1. novembra všetci britskí europoslanci opustia EP a zákonodarný zbor bude mať namiesto terajších 751 iba 705 členov.



"Poslanci zo Strany brexitu sa obrátili chrbtom Európe, pretože robia všetko pre to, aby izolovali Spojené kráľovstvo od sveta. Toto je úzkoprsé, malicherné malé Anglicko v tom najhoršom svetle. Títo hlupáci škodia hrdej a otvorene zmýšľajúcej krajine. Hanba im!" uviedol Lammy na svojom účte na Twitteri krátko po otvorení plenárneho zasadnutia EP.



Úvodný prejav mal odchádzajúci predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, ktorého po stredajších voľbách vystrieda v tejto funkcii niekto iný. Bude to jeden z nominantov politických frakcií v EP, ktoré majú čas do utorka večera do 22.00 h, aby predstavili svojich kandidátov na túto funkciu.



Hlasovať sa bude v stredu systémom viacerých kôl, pričom do posledného postúpia dvaja kandidáti, ktorí v treťom kole získajú najviac hlasov. Nový šéf europarlamentu musí získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Vo štvrtok sa uskutočnia voľby podpredsedov EP a kvestorov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak