LAŠ: Smrť Palestínčanov na protestoch by mal vyšetriť medzinárodný súd

Lisabon 4. apríla (TASR) - Regionálne združenie arabských štátov požaduje, aby smrť 18 Palestínčanov počas protestov v oblasti hranice pásma Gazy s Izraelom vyšetril Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu. Generálny tajomník Ligy arabských štátov (LAŠ) Ahmad Abúl Ghajt to povedal v stredu počas oficiálnej návštevy portugalského Lisabonu.



LAŠ podľa neho takisto podporuje výzvu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Antónia Guterresa na nezávisle vyšetrenie okolnosti smrti týchto Palestínčanov, ktorí zahynuli počas protestov od minulého piatka pri streľbe izraelských ozbrojených zložiek.



Uplynulý piatok sa tisíce Palestínčanov zhromaždili v oblasti hranice pásma Gazy s Izraelom. Izrael zúčastnených varoval, že svojou blízkosťou pri hraničnej stene ohrozujú vlastné životy.



Palestínčania sa podľa Abúla Ghajta dožadujú svojich práv. Šéf LAŠ dúfa, že zabíjanie prestane, pretože demonštrácie by mali pokračovať až do 15. mája, a síce 70. výročia vzniku Izraela, dodala agentúra AP.



Palestínčania v pásme Gazy odštartovali v piatok šesťtýždňové protesty s požiadavkou, aby sa palestínski utečenci a ich potomkovia mohli vrátiť do svojich pôvodných domovov na území dnešného Izraela. Protestná akcia, ktorá má kulminovať 15. mája, má názov "Veľký pochod návratu".



V prvý deň protestov - v piatok - prišlo o život najmenej 15 Palestínčanov a ďalších viac ako 750 ich utrpelo strelné zranenia. Ide o najhoršiu bilanciu potýčok v Gaze od cezhraničnej vojny medzi Izraelom a Hamasom v roku 2014.