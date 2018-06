Ľ.Laššáková sa zúčastnila na 28. stretnutí ministrov kultúry krajín V4

Ďalšie spoločné stretnutie šéfov rezortov kultúry V4 sa uskutoční v nasledujúcom roku v júni už na Slovensku.

Vác 29. júna (TASR) - Ministri kultúry krajín Vyšehradskej skupiny (V4) sa v piatok v maďarskom meste Vác stretli na svojom 28. zasadnutí, slovenskú delegáciu na ňom viedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.



Piatkové zasadnutie sa konalo na záver predsedníctva Maďarska vo Vyšehradskej štvorke. Ďalšie spoločné stretnutie šéfov rezortov kultúry V4 sa uskutoční v nasledujúcom roku v júni už na Slovensku.



TASR o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru ministerstva kultúry SR Janka Burdová.



Počas zasadnutia slovenská ministerka kultúry vyzdvihla úspešné pokračovanie spoločných projektov. Projekt Kolokvium informačno-knižničných pracovníkov z krajín V4 bude pokračovať počas predsedníctva Slovenska v skupine V4 v júni 2019 v Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia bude Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá ho zaradí do série aktivít k 100. výročiu svojho vzniku, uvádza sa v tlačovej správe ministerstva kultúry.



Laššáková na stretnutí upriamila pozornosť na projekt "Kruhy na vode", ktorého prvý ročník na medzinárodnej úrovni s názvom "Rings in Water" sa uskutoční v októbri 2018. Na národnej úrovni pritom pôjde už o desiaty ročník podujatia, ktoré je zamerané na nové možnosti v rozvoji tradičných remesiel v kombinácii so súčasným dizajnom.



Šéfka rezortu kultúry Laššáková ubezpečila predstaviteľov V4, že podpora kultúry patrí medzi hlavné priority aj nadchádzajúceho slovenského predsedníctva v skupine V4.



"Keďže fenomén kultúry je mostom porozumenia medzi ľuďmi a národmi, pomáha predchádzať konfliktom a zároveň ich aj riešiť," povedala ministerka Laššáková s presvedčením, že "podujatia, ktoré Ministerstvo kultúry SR pripravuje, budú inšpiráciou aj v rámci širokého európskeho priestoru".



Na záver podujatia sa Laššáková spolu so svojimi partnermi z Maďarska, Poľska a Česka zúčastnila na slávnostnom otvorení Festivalu divadiel krajín V4.