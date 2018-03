Laureátka Nobelovej ceny za mier Júsafzajová sa vrátila do Pakistanu

Dnes 20-ročná Júsafzajová sa vo svete stala uznávanou v roku 2012, keď ju ozbrojený muž z militantného hnutia Taliban postrelil v Pakistane za to, že presadzovala právo dievčat navštevovať školu.

Islamabad 29. marca (TASR) - Laureátka Nobelovej ceny za mier Malála Júsafzajová sa vo štvrtok ráno vrátila do rodného Pakistanu prvýkrát po tom, ako prežila útok militanta z fundamentalistického hnutia Taliban. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra DPA.



Presné detaily Júsafzajovej pobytu vo vlasti sú vzhľadom na citlivosť držané v tajnosti. Podľa DPA by sa počas nasledujúcich štyroch dní mala stretnúť s premiérom Šahídom Chákánom Abbásím. Či podnikne aj návštevu údolia Svát, odkiaľ pochádza, nebolo bezprostredne známe.



Dnes 20-ročná Júsafzajová sa vo svete stala známou a uznávanou v roku 2012, keď ju ozbrojený muž z militantného hnutia Taliban postrelil v Pakistane za to, že presadzovala právo dievčat navštevovať školu. S vážnymi zraneniami ju liečili v nemocnici v anglickom Birminghame, potom v tomto meste pokračovala v ďalšom vzdelávaní a udelili jej Nobelovu cenu za mier. Mladá aktivistka medzičasom získala študijné miesto na prestížnej Oxfordskej univerzite v Anglicku.



Pakistanská televízia odvysielala zábery, na ktorých vidno Júsafzajovú s rodičmi na Medzinárodnom letisku Bénazir Bhuttovej v Islamabade, sprevádzali ich mimoriadne bezpečnostné opatrenia.



Júsafzajová opakovane hovorila o svojej túžbe vrátiť sa do Pakistanu. Naposledy sa v tomto duchu verejne vyjadrila v januári na Svetovom ekonomickom fóre.