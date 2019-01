Lavína zasiahla hotel v lyžiarskom stredisku Balderschwang

Lavína so šírkou 300 metrov prerazila okná hotela a sneh sa dostal dovnútra.

Mníchov 14. januára (TASR) - Jeden z hotelov v lyžiarskom stredisku Balderschwang na juhu Bavorska zasiahla v pondelok ráno lavína, ktorá však nikomu nespôsobila zranenia, uviedla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie policajného hovorcu.



Lavína so šírkou 300 metrov prerazila okná hotela a sneh sa dostal dovnútra. Zásahové zložky zatiaľ nemohli začať s odpratávaním, keďže experti musia najskôr uistiť, že nehrozí uvoľnenie ďalších vrstiev snehu.



Žiadny z hostí ani zamestnancov nie je v súvislosti s touto udalosťou nezvestný. Lekár ošetril jednu osobu, ktorú postihol záchvat slabosti, nie je však jasné, či to malo nejaký súvis s lavínou.



Pre lavínové nebezpečenstvo je príjazdová cesta do Balderschwangu od nedele uzavretá. V obci známej ako stredisko zimných športov tak uviazlo približne 1300 ľudí.



V súvislosti so zimným počasím zostáva podľa DPA situácia napätá aj v iných častiach Bavorska. V tamojších Alpách platí druhý najvyšší stupeň lavínového nebezpečenstva. V nedeľu neskoro večer lavína zasypala cestu v okrese Berchtesgadener Land, pričom podobne ako v Balderschwangu nikto neutrpel zranenia.



V pondelok má alpské oblasti navštíviť nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer, aby si urobil prehľad o vývoji niekoľko dní trvajúceho "snehového chaosu". Meteorológovia predpovedajú v Alpách ďalšie sneženie až do utorkového popoludnia, zatiaľ čo v iných častiach Bavorska sa očakávajú snehovo-dažďové zrážky, čo môže zvýšiť zaťaženie stromov a striech.



Okrem následkov sneženia spôsobujú problémy aj stúpajúce hladiny viacerých vodných tokov. Predovšetkým v strednej a severnej časti Bavorska začala voda zaplavovať niektoré pozemky.