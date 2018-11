Lávku pre peších v Prahe pomenovali po ukrajinskom Palachovi

Veľvyslanec Perebyjnis vo svojom príhovore uviedol, že komunistická moc veľmi dlho tajila Makuchov čin a bála sa mien Makuch či Palach, pretože vedela, že tieto živé pochodne môžu prebudiť spoločnosť.

Praha 6. novembra (TASR) - Lávka pre peších v pražskej štvrti Vršovice bola pomenovaná po ukrajinskom disidentovi Vasyľovi Makuchovi, ktorý pred 50 rokmi v Kyjeve spáchal samovraždu na protest proti okupácii Československa sovietskymi jednotkami. Informovalo o tom v utorok Rádio Sloboda.



Pražské zastupiteľstvo schválilo návrh na pomenovanie lávky cez riečku Botič v máji tohto roku, spresnil na svojom facebookovom konte ukrajinský veľvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis.



Okrem predstaviteľov samosprávy sa v pondelok na slávnostnom odhalení tabule s pomenovaním lávky zúčastnili aj aktivisti, ktorí sa roky snažili o to, aby Makuchovo meno niesol niektorý z objektov Prahy.



Veľvyslanec Perebyjnis vo svojom príhovore uviedol, že "komunistická moc veľmi dlho tajila" Makuchov čin a bála sa mien Makuch či Palach, pretože vedela, že tieto "živé pochodne" môžu prebudiť spoločnosť.



Riaditeľ českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov Zdeněk Hazdra poznamenal, že most pomenovaný po Makuchovi by "mal spájať minulosť s prítomnosťou a pripomínať demokratické hodnoty, ktoré boli vždy na prvom mieste na Ukrajine a v Československu".



Makuch sa upálil 5. novembra 1968 na ulici Chreščatyk v centre Kyjeva. Ako sa píše na tabuli umiestnenej na lávke v Prahe, stalo sa tak "na protest proti okupácii a rusifikácii Ukrajiny a proti invázii do Československa".