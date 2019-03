Lavrov: Bolton urazil štáty Latinskej Ameriky zmienkou o doktríne

Ako informoval americký denník Washington Post, poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť na Monroeovu doktrínu odkázal v nedeľu ráno počas rozhovoru pre televíznu stanicu CNN.

Moskva 4. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok vyhlásil, že poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton svojim odkazovaním sa na tzv. Monroeovu doktrínu urazil štáty Latinskej Ameriky. Informovala o tom agentúra Interfax.



"Po tom, ako bola v roku 1945 vytvorená OSN, riadi sa medzinárodné právo chartou tejto univerzálnej a vo svojej podstate najlegitímnejšej organizácie. A preto je ako teória, tak aj prax sfér vplyvu z väčšej časti urážlivá," uviedol Lavrov v reakcii na Boltonove vyhlásenie o tom, že Washington sa v otázke Venezuely nebojí riadiť Monroeovou doktrínou. Lavrov ďalej dodal, že Bolton svojim vyhlásením "urazil celú Latinskú Ameriku".



Ako informoval americký denník Washington Post, poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť na Monroeovu doktrínu odkázal v nedeľu ráno počas rozhovoru pre televíznu stanicu CNN.



Stalo sa tak v reakcii na otázku moderátora Jakea Tappera o tom, ako sa môže americký prezident Donald Trump stavať proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, keď má blízke vzťahy s autoritárskymi režimami v Egypte, Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch.



Bolton poukázal na to, že prípad Venezuely je iný, keďže ide o krajinu, ktorá sa nachádza v západnej hemisfére. "V tejto administratíve sa nebojíme použiť termín Monroeova doktrína," vyhlásil Bolton a dodal: "Toto je krajina (Venezuela) v našej hemisfére, pričom cieľom všetkých prezidentov od čias Ronalda Reagana bolo mať kompletne demokratickú (západnú) pologuľu."



Monroeova doktrína je princíp zahraničnej politiky USA vo vzťahu ku krajinám západnej hemisféry, ktorý v roku 1823 vyhlásil americký prezident James Monroe. Na základe tejto doktríny je západná pologuľa pokladaná za výhradnú sféru vplyvu USA, ktoré majú zabrániť kolonizácii alebo ovplyvňovaniu tejto hemisféry európskou alebo inou krajinou. Súčasne sa však na základe tejto doktríny mala americká zahraničná politika zdržať miešania sa do záležitostí európskych štátov.



Ako uviedol denník Washington Post, Monroeova doktrína je v mnohých štátoch Latinskej Ameriky vnímaná ako ospravedlnenie amerického zasahovania do ich vnútorných záležitostí.



Za spôsob, akým Kremeľ nepriamo definuje svoju bezprostrednú sféru vplyvu, býva na Západe považovaný termín "blízke zahraničie". Ten v ruštine označuje všetky štáty bývalého Sovietskeho zväzu.