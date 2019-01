Lavrov hodnotil výsledky ruskej diplomacie za rok 2018

Ako jeden z vážnych symptómov zhoršených vzájomných vzťahov spomenul rozhodnutie USA odstúpiť od zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).

Moskva 16. januára (TASR) - Zvládnutá organizácia majstrovstiev sveta vo futbale, narastajúce napätie a deficit dôvery vo vzťahoch Ruska a Západu, ale aj úspešná spolupráca s Tureckom a Iránom v Sýrii. Tak zhodnotil výsledky ruskej diplomacie za rok 2018 v stredu na výročnej tlačovej konferencii v Moskve ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Uplynulý rok bol podľa šéfa ruskej diplomacie charakteristický zhoršovaním sa konfliktného potenciálu vo vzťahu Ruska a Západu na čele so Spojenými štátmi, ako aj prehlbujúcim sa deficitom dôvery v ich vzájomných vzťahoch. Príčinu daného stavu vidí Lavrov v údajnej neschopnosti Západu a najmä Spojených štátov zmieriť sa s prebiehajúcimi globálnymi, mocenskými zmenami vo svete.



Ako jeden z vážnych symptómov zhoršených vzájomných vzťahov spomenul rozhodnutie USA odstúpiť od zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Taktiež v tomto kontexte vyjadril obavy z možného nepredĺženia zmluvy o znížení počtu strategických zbraní (New START/SNV-III).



Lavrov v reakcii na otázky novinárov odmietol špekulácie o tom, že by sa Rusko mohlo vzdať suverenity nad časťou Kurilských ostrovov výmenou za mier s Japonskom a obvinil Tokio z nie veľmi priateľských praktických krokov voči Moskve na medzinárodnej scéne.



Čínu, naopak, označil za suseda a strategického partnera, s ktorým má spoločné záujmy - najmä snahu o zlepšenie svetového obchodného systému, "zbaveného dominancie akejkoľvek jednej krajiny".



Medzi najväčšie úspechy ruskej diplomacie v roku 2018 patrí podľa Lavrova uzavretie dohovoru o štatúte Kaspického mora, ktorý by mal ukončiť neistotu v súvislosti s využívaním tamojších prírodných zdrojov ropy a zemného plynu. Vyzdvihol však taktiež produktívnu spoluprácu Ruska, Iránu a Turecka pri stabilizácii situácie v Sýrii a zvládnutú organizáciu majstrovstiev sveta vo futbale.



Za priority ruskej diplomacie v roku 2019 označil ruský minister vybudovanie protiteroristickej a protidrogovej koalície, podporu mieru v Sýrii a pokračovanie konštruktívneho dialógu so Západom.