Lavrov: Japonsko musí uznať zvrchovanosť Ruska nad Kurilskými ostrovmi

Moskva 14. januára (TASR) - Japonsko musí uznať zvrchovanosť Ruskej federácie nad Kurilskými ostrovmi, aby mohli pokračovať mierové rozhovory medzi Moskvou a Tokiom. Podľa agentúry AFP to vyhlásil v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ide o "studenú sprchu" pre Japonsko, ktoré dúfa v rýchle vrátenie sporných tichomorských ostrovov, poznamenala agentúra AP.



Lavrov sa takto vyjadril po pondelňajšom prvom kole rusko-japonských rozhovorov o uzavretí mierovej zmluvy medzi oboma krajinami. V Moskve rokoval o tejto veci so svojim japonským náprotivkom Taróom Kónom.



"Upozornili sme našich japonských priateľov, že o zvrchovanosti nad ostrovmi nie je možné vyjednávať. Je to ruské územie," zdôraznil Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.



K otázke rusko-japonskej mierovej zmluvy uviedol, že medzi Moskvou a Tokiom sú stále veľké rozdiely.



"Budem úprimný, máme vážne rozpory. Na začiatku boli naše pozície od seba vzdialené, čo sme povedali viackrát. Avšak politická vôľa našich lídrov normalizovať vzťahy medzi Ruskom a Japonskom je stimulom k posilneniu tohto dialógu," vysvetlil Lavrov.



Pripomenul, že Moskva je pripravená prejsť k vzájomnému porozumeniu v súvislosti s otázkou mierovej dohody s Tokiom. "Nie je to ľahká úloha, ale sme ochotní a trpezliví, aby sme dosiahli vzájomné porozumenie," zdôraznil ruský diplomat.



Podľa jeho slov sa japonský minister zahraničia Taró Kóno zaviazal, že pokiaľ ide o otázku mierovej zmluvy s Ruskom, jeho krajina sa bude riadiť vlastnými národnými záujmami.



"Spýtali sme sa, ako nezávislé by mohlo byť Japonsko v takýchto podmienkach, ako nezávislé by mohlo byť v akejkoľvek záležitosti vzhľadom na svoju závislosť od Spojených štátov. Boli sme uistení, že Japonsko sa bude rozhodovať na základe svojich národných záujmov," povedal Lavrov.



Podľa neho Japonsko nevznieslo žiadne námietky voči vyhláseniu Moskvy, že výsledky druhej svetovej vojny nemôžu byť predmetom revízie. Dodal, že Rusko a Japonsko sa dohodli, že sa budú venovať novým projektom spoločných hospodárskych aktivít na Kurilských ostrovoch.



Ruský prezident Vladimir Putin a japonský premiér Šinzó Abe sa ešte v novembri dohodli na tom, že zintenzívnia mierové rokovania, ktoré by mali byť založené na spoločnej sovietsko-japonskej deklarácii z roku 1956.



Podpísaním danej deklarácie boli nielen obnovené diplomatické vzťahy medzi Japonskom a ZSSR, ale Moskva sa v nej taktiež zaviazala navrátiť Japonsku po uzavretí mieru dva sporné Habomajské ostrovy a ostrov Šikotan. Rokovania však vtedy stroskotali po tom, že Japonsko trvalo na navrátení dodatočných dvoch ostrovov Iturup a Kunašir.



Sovietsky zväz zabral najjužnejšie ostrovy Kurilského súostrovia, ktoré Japonsko nazýva Severné teritóriá, v posledných dňoch druhej svetovej vojny. Tento spor o ostrovy bráni obom stranám uzavrieť povojnovú mierovú zmluvu oficiálne ukončujúcu vojnový stav.