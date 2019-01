Lavrov: Japonsko musí v otázke Kuríl akceptovať výsledky 2. sv. vojny

Rusko podľa Lavrovových slov neplánuje v rámci intenzívnych rokovaní s Japonskom o uzavretí mieru vzdať sa časti Kurilských ostrovov.

Moskva 16. januára (TASR) - Japonsko by malo akceptovať výsledok druhej svetovej vojny a prestať s nepriateľskými krokmi proti Rusku: výmenou za tento krok môže Moskva Tokiu ponúknuť rozvoj politických, ekonomických, kultúrnych a humanitárnych vzťahov, vyhlásil v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V Moskve na tlačovej konferencii hodnotil výsledky ruskej diplomacie za rok 2018. Informovala o tom televízia RT.



Na otázku japonského novinára, či Moskva v tomto kontexte nevstupuje do procesu mierových rozhovorov s ultimátom, Lavrov reagoval, že ruská suverenita nad sporným územím nemôže byť predmetom rokovaní, pretože je výsledkom druhej svetovej vojny, ktorý je ukotvený v Charte OSN.



Hypotetické odovzdanie ostrovov Kunašir, Iturup, Šikotan a Habomajských ostrovov Japonsku by podľa Lavrova predstavovalo pre Moskvu okrem iného aj vážnu bezpečnostnú hrozbu. Tá má súvisieť s japonsko-americkým spojenectvom a existenciou amerických vojenských základní na území Japonska.



Hoci Tokio podľa slov šéfa ruskej diplomacie nemôže od uzavretia mierovej dohody očakávať zisk sporného územia, jej výsledok by bol aj pre Japonsko blahodarný, pretože by znamenal nebývalý rozvoj ekonomických, politických, kultúrnych a humanitárnych vzťahov oboch krajín.



Prekážkou mierového procesu sú však podľa Lavrova aj údajne nie vždy priateľské kroky Japonska voči Rusku. Tie majú byť podľa jeho slov charakteristické okrem iného najmä tým, že Tokio podporuje všetky sankcie proti Rusku a systematicky hlasuje proti ruským návrhom v OSN. "Rusko a Japonsko majú momentálne ďaleko nielen k partnerstvu, ale aj ku konštruktívnemu dialógu", uzavrel svoje vyhlásenie Lavrov.



Sovietsky zväz zabral najjužnejšie ostrovy Kurilského súostrovia, ktoré Japonsko nazýva Severné teritóriá, v posledných dňoch druhej svetovej vojny. Tento spor o ostrovy bránil obom stranám uzavrieť povojnovú mierovú zmluvu oficiálne ukončujúcu vojnový stav.