Lavrov odmietol obvinenia z hackerského útoku na OPCW

Moskva 8. októbra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol v pondelok holandské obvinenia, že Rusko sa snažilo preniknúť do počítačov Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) prostredníctvom hackerského útoku. Informovala o tom agentúra DPA.



Holandské ministerstvo obrany minulý týždeň uviedlo, že tajné služby krajiny prekazili ruský hackerský útok na OPCW a v apríli vyhostilo štyroch dôstojníkov ruskej tajnej služby.



Lavrov uviedol, že títo muži boli na bežnej ceste do Haagu, kde organizácia sídli. "Bola to bežná cesta. Neskrývali sa, keď prišli na letisko, ubytovali sa v hoteli a navštívili naše veľvyslanectvo," povedal Lavrov podľa agentúry TASS.



"Ohľadom cesty ruských špecialistov do Haagu v apríli tohto roka nie je nič tajné. Vyzerá to všetko ako nedorozumenie," uviedol šéf ruskej diplomacie.



V súvislosti s týmito obvineniami si Holandsko a Rusko navzájom predvolali veľvyslancov, informovali ruské štátne médiá.



Rusko odmieta obvinenia, že je za sériou kybernetických útokov vo svete, ktoré voči nemu vzniesli aj Británia a Austrália. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová tieto tvrdenia označila za "veľké fantazírovanie".



Terčom útokov ruskej vojenskej spravodajskej služby (GRU) mali byť okrem iných Svetová antidopingová agentúra, ukrajinský dopravný systém či prezidentské voľby v Spojených štátoch z roku 2016. Británia podozrieva GRU, že sa v marci tohto roku pokúsila v anglickom Salisbury otráviť svojho bývalého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju.